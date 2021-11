Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Απόδραση με μεγάλο διπλό από τη Λεωφόρο

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε χαρακτήρα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» κόντρα στον Παναθηναϊκό και πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκης.

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε χαρακτήρα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» κόντρα στον Παναθηναϊκό και σημείωσε ένα «μεγάλο» διπλό με 3-1 που τον έφερε στο -1 από την ΑΕΚ και τον κράτησε στο -4 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Θεσσαλονικείς ο Γιασμίν Κούρτιτς, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ, με «κερασάκι» στην τούρτα ένα καταπληκτικό φάουλ στο 90’+7’. Ο Άκπομ έδωσε το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ, ισοφάρισε με τον Μαουρίσιο στο 59’ ο Παναθηναϊκός που έμεινε για τρίτο σερί ματς μακριά απ’ τη νίκη κι έπεσε πλέον στην 8η θέση, ενώ βρίσκεται προσώρας εκτός playoffs.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να «μπει» δυνατά στο ματς και μόλις στο 6ο λεπτό, η πίεση των παικτών του απέδωσε καρπούς, με την μπάλα να φτάνει στον Παλάσιος, ο οποίος έκανε μία ντρίμπλα και σούταρε αλλά ο Πασχαλάκης μπλόκαρε στη γωνία του.

Ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να πάρει το προβάδισμα στην πρώτη τελική του στο παιχνίδι. Στο 13’ έπειτα από λάθος του Βιτάλ στο ύψος της μεσαίας γραμμής, ο Ζίβκοβιτς έκλεψε την μπάλα, κινήθηκε στ’ αριστερά «ζαλίζοντας» την άμυνα του Παναθηναϊκού που είχε μείνει ψηλά και την κατάλληλη στιγμή έβγαλε ασίστ προς τον Άκπομ που έκανε το 1-0 για το δικέφαλο του Βορρά.

Στο 27’ οι φιλοξενούμενοι έφτασαν πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ, με νέα ατομική ενέργεια και γύρισμα του Ζίβκοβιτς προς τον Μπίσεσβαρ, ο οποίος επιχείρησε δύο σουτ που «σταμάτησαν» πάνω στον Βέλεθ, ο οποίος λειτούργησε καθοριστικά για την «πράσινη» άμυνα.

Στο 32’ ο Χουάνκαρ πλαγιοκόπησε την άμυνα του ΠΑΟΚ από τα αριστερά κι έβγαλε σέντρα προς τον Παλάσιος, ο οποίος όμως δεν έπιασε καλά την κεφαλιά απ’ το ύψος του πέναλτι, χάνοντας την ευκαιρία για να ισοφαρίσει. Δέκα λεπτά αργότερα από ωραίο συνδυασμό των «πράσινων», η μπάλα έφτασε στον Χουάνκαρ, ο οποίος προσπάθησε με προβολή να απειλήσει την εστία του ΠΑΟΚ, αλλά ο Πασχαλάκης έδιωξε σε κόρνερ.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου δεν άλλαξαν πολλά πράγματα στην εικόνα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ να δείχνει επικίνδυνος στην κόντρα και να χάνει την πρώτη καλή ευκαιρία του στο 54’ με το σουτ του Μουργκ που βρήκε σε ετοιμότητα τον Μπρινιόλι, ο οποίος έδιωξε σε κόρνερ.

Η διπλή αλλαγή των Μαουρίσιο και Χατζηγιοβάνη στο 58ο λεπτό, δικαίωσε τον Γιοβάνοβιτς σε χρόνο... dt, καθώς ένα λεπτό αργότερα από πλαγιοκόπηση του Χουάνκαρ και χαμηλή σέντρα, ο Καρλίτος έστρωσε την μπάλα προς τον Βραζιλιάνο μέσο, που έπιασε ένα ξερό μονοκόμματο σουτ έξω από την περιοχή και ισοφάρισε σε 1-1 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 63’ ο Άκπομ απείλησε ξανά την άμυνα του Παναθηναϊκού με κεφαλιά άουτ μέσα απ’ τη μικρή περιοχή, μετά από σέντρα του Ζίβκοβιτς, ενώ στο 73’ από σέντρα του Χατζηγιοβάνη έχασε τεράστια ευκαιρία με κεφαλιά άουτ ολομόναχος μέσα απ’ τη μικρή περιοχή.

Στο 78’ από εξαιρετική κάθετη πάσα του Ζίβκοβιτς στον Άκπομ ο Άγγλος επιθετικός βγήκε τετ-α-τετ με τον Μπρινιόλι, όμως ο Ιταλός γκολκίπερ έκανε καταπληκτική επέμβαση, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο 30χρονος τερματοφύλακας έδιωξε σε κόρνερ και το σουτ του Ζίβκοβιτς.

Στο 82’ ο Ντε Θέρο έδειξε πέναλτι, έπειτα από υπόδειξη του VAR Λουίς Μουνουέρα Μοντέρο, σε διεκδίκηση της μπάλας μέσα στην περιοχή ανάμεσα στον Βιγιαφάνιες και τον Μιχαηλίδη. Δύο λεπτά αργότερα ο Κούρτιτς ανέλαβε την εκτέλεση κι έκανε το 2-1 για τον ΠΑΟΚ. Στο 89’ ο Παναθηναϊκός προσπαθώντας να φτάσει στην ισοφάριση, πλησίασε στο 2-2, όμως ο Βιγιαφάνιες δεν βρήκε καλά την μπάλα, μετά το άτσαλο διώξιμο του Πασχαλάκη. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κούρτιτς με καταπληκτικό φάουλ στο «παραθυράκι» του Μπρινιόλι διαμόρφωσε το τελικό 3-1 και «σφράγισε» τη μεγάλη νίκη της ομάδας του.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Βέλεθ, Σάρλια, Χουάνκαρ, Παλάσιος, Ρούμπεν, Αλεξανδρόπουλος (58’ Μαουρίσιο), Βιτάλ (58’ Χατζηγιοβάνης), Καρλίτος (78’ Μακέντα), Ιωαννίδης (66’ Βιγιαφάνιες).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Τέιλορ, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Βιεϊρίνια (33’ λ. τρ. Ροντρίγο), Εσίτι (86’ Σβαμπ), Κούρτιτς, Αντρ. Ζίβκοβιτς, Μπίσεσβαρ, Μουργκ (70’ Ελ Καντουρί), Άκπομ (87’ Σφιντέρσκι).

