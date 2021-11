Κόσμος

Κίνα: Κακοκαιρία με φθινοπωρινό χιόνι (εικόνες)

Φύλλα που πέφτουν πάνω σε χιονισμένα αυτοκίνητα και κόσμος που κάνει χιονάνθρωπους Νοέμβρη μήνα στην Κίνα.

Με χιόνι καλύφθηκε η βόρεια Κίνα, καθώς και το Πεκίνο στην πρώτη και πρώιμη κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, προκαλώντας κλείσιμο των δρόμων και ακυρώσεις πτήσεων.

Οι θερμοκρασίες έπεσαν ενώ το κρύο κινήθηκε από τα δυτικά στα ανατολικά της Κίνας.

Η χιονόπτωση ξεκίνησε την Κυριακή στο Πεκίνο και άλλες περιοχές της βορειανατολικής Κίνας περνώντας από περιοχές της Μογγολίας και άλλες δυτικές περιοχές την προηγούμενη μέρα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό για χιονοθύελλες, τη δεύτερη σε κλίμακα υψηλότερη βαθμίδα του συστήματος.

Χαρακτηριστικό της ισχύος του κύματος κακοκαιρίας είναι ότι, έκλεισαν πολλοί δρόμοι γύρω από το Πεκίνο, ενώ ακυρώθηκαν και πτήσεις στο αεροδρόμιο της Εσωτερικής Μογγολίας.

Προβλήματα δημιουργήθηκαν και στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες.

Οι πολίτες, ωστόσο, φάνηκαν να χαίρονται το φαινόμενο, που φέτος τους «επισκέφτηκε» νωρίς και έφτιαξαν μικρούς και μεγαλύτερους χιονάνθρωπους.

