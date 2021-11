Πολιτική

Οικονόμου: H υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή μία από τις επιλογές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γιάννης Οικονόμου μίλησε για την πορεία της πανδημίας, τον εμβολιασμό και τα μέτρα της κυβέρνησης. Εξαπέλυσε "πυρά" στον ΣΥΡΙΖΑ.



«Αυξάνονται οι ρυθμοί των εμβολιασμών τις τελευταίες ημέρες, κάτι που μπορεί να εκτιμηθεί ως μία αποτελεσματικότητα αυτής της έμμεσης πίεσης που ασκούμε με τα μέτρα, στους ανεμβολίαστους να εμβολιαστούν. Από εκεί που είχαμε 6.000-7.000 ραντεβού την ημέρα, έχουμε πάει στα 30.000-35.000, που είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα και ελπίζω να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στον «Real Fm».

Και πρόσθεσε: «Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πείσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί και να κρατήσουμε αυτά τα κεκτημένα που με σχεδιασμό, με σώφρονες κινήσεις πετύχαμε μαζί με την κοινωνία όλο το προηγούμενο διάστημα. Να μην ξανακλειστούμε μέσα, να μην ξαναστέλνουμε sms για να κάνουμε δύο ώρες βόλτα, να μην είμαστε στημένοι πίσω από οθόνες υπολογιστών για να μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα στα σχολεία, να μην ξαναζήσουμε τις σκηνές στο lockdown που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε η χώρα να μην ξαναγυρίσει εκεί».

Αναφερόμενος στη στήριξη του ΕΣΥ είπε: «Έχουμε και ό,τι απαιτείται προκειμένου να στηρίξουμε το Σύστημα Υγείας με κλίνες από τον ιδιωτικό τομέα και κίνητρα για να έρθουν γιατροί του ιδιωτικού τομέα στο ΕΣΥ. Εάν δεν αποδώσουν τα κίνητρα, θα πάμε σε επίταξη ιατρικών υπηρεσιών, όπως κάναμε και προηγουμένως». «Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το φάρμακο και θα είμαστε από τους πρώτους που θα έχουμε διαθέσιμα φάρμακα όταν κυκλοφορήσουν για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας που κινδυνεύουν» σημείωσε ο κ. Οικονόμου.

Επανέλαβε ότι η υποχρεωτικότητα δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή μια από τις επιλογές. «Σε καμία χώρα δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα στον ιδιωτικό τομέα. Τα ποσοστά εμβολιασμού στους χώρους που κατά καιρούς κουβεντιάζουμε είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν να πει κανείς ότι με την υποχρεωτικότητα θα άλλαζα πολύ τα πράγματα. Ιδιαίτερα για την εστίαση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέραν της σύστασης για εμβολιασμό, υπάρχει ένα πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο για τους εργαζόμενους που δεν είναι εμβολιασμένοι που προβλέπει συνεχή εργαστηριακό έλεγχο με rapid και μοριακά test» ανέφερε.

Για την κριτική ΣΥΡΙΖΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι «όλα όσα έχουμε κάνει το προηγούμενο διάστημα για να στηρίξουμε το Σύστημα Υγείας, τους συμπολίτες μας, την οικονομία, απέχουν πολύ από τον ισχυρισμό για «λευκή πετσέτα» εκείνων που, αντί να συμβάλλουν στον εμβολιασμό, έκλειναν το μάτι στους ανεμβολίαστους. Εκείνων που επιλέγουν -μόνοι σε ολόκληρο τον πλανήτη- να εργαλειοποιούν την πανδημία για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη».

«Το δικό μας ενδιαφέρον είναι εστιασμένο στο πώς θα παρακινήσουμε και θα ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες, όσους επιμένουν να μην εμβολιάζονται, να εμβολιαστούν. Να φροντίσουμε έτσι ώστε το πρόγραμμα της τρίτης δόσης να τρέξει γρήγορα. Να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να στηρίξουμε το Σύστημα Υγείας για να αντέξει την πίεση που δέχεται και θα δεχτεί το επόμενο διάστημα. Και να διασφαλίσουμε ότι η ζωή μας δεν θα ξανακλείσει, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για λόγους οικονομικούς, αλλά και για λόγους κοινωνικούς, για την ίδια τη ζωή» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην εκπαίδευση ο κ. Οικονόμου αφού υπογράμμισε ότι «έχουν ξεκινήσει τα σχολεία από τις 12, 13 Σεπτεμβρίου και μέχρι σήμερα έχουν κλείσει κάποια τμήματα λιγότερα από δεκάδες στα ογδόντα χιλιάδες που έχουμε» ανέφερε «κι αυτό γιατί έχουμε ένα σύστημα πολύ πυκνού testing, το συχνότερο στην Ευρώπη, δωρεάν για τους μαθητές. Έχουμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα με τα οποία λειτουργούν τα τμήματα και τα σχολεία. Δίνουμε μάχη, να μείνουν τα σχολεία ανοιχτά, να μείνουν τα παιδιά στις τάξεις με τους εκπαιδευτικούς, να είναι οι φοιτητές στα πανεπιστήμια».

Μιλώντας για την οικονομική στήριξη των πολιτών είπε ότι η κυβέρνηση έχει δώσει πίσω, όχι μόνο στη μεσαία τάξη, αλλά σε όλη την κοινωνία πολλά από τα αυτά που της είχε πάρει με τα βάρη που είχε φορτώσει συνειδητά στις πλάτες της η προηγούμενη κυβέρνηση. «Γι' αυτό άλλωστε και το εισόδημα, όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκε για όλους τους Έλληνες πολίτες εξαιτίας της πολιτικής των μειώσεων στους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές. Στο τέλος της ημέρας όλοι οι Έλληνες πολίτες, προφανώς και η μεσαία τάξη που το εισόδημα της κατακρεουργήθηκε το προηγούμενο διάστημα, από την προηγούμενη κυβέρνηση, βλέπουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους, περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα από αυτό που είχε περασμένες χρονιές» τόνισε.

Επίσης σημείωσε ότι «αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας κυβερνητικής πολιτικής η οποία παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε πολλαπλές κρίσεις, δημιούργησε τις προϋποθέσεις να έχουμε αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης που επέτρεψαν να γυρίσουμε πίσω στους πολίτες όσα τους αφαιρέθηκαν με φόρους και ασφαλιστικές εισφορές» και συμπλήρωσε «συνεχίζουμε με αυτή την πολιτική που φέρνει επενδύσεις, που δημιουργεί θέσεις εργασίας, που κάνει μεγάλους επενδυτές να κοιτάζουν προς την Ελλάδα, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις να επιστρέφουν Έλληνες από το εξωτερικό και να δουλεύουν εδώ. Όσο πετυχαίνουμε τους στόχους μας, τόσο πολλαπλασιάζονται οι δυνατότητες της ελληνικής πολιτείας να επιστρέφει πίσω μέρισμα στην ελληνική κοινωνία και αυτό είναι το σημαντικό για τους οικονομικά πιο αδύναμους».

«Αυτή την ώρα είμαστε εστιασμένοι στην εφαρμογή των μέτρων που έχουν να κάνουν με τη στήριξη των νοικοκυριών εξαιτίας των ανατιμήσεων στο ρεύμα και στα καύσιμα. Διαθέτουμε 500 εκατομμύρια για το σκοπό αυτό για να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο το αποτύπωμα της ενεργειακής αύξησης, που κι αυτή έρχεται απ' έξω» κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Ιταλία: Εμβολιασμός σε παιδιά από 5 ετών

Paris Masters: Ο Τζόκοβιτς πήρε τον τίτλο κι έγραψε ιστορία

Κορονοϊός - Νέα μέτρα: “Λουκέτο” σε 25 μαγαζιά