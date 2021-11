Αθλητικά

Πάλη - Χοσόνοφ: Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Νέων

Ο πρωταθλητής Ελλάδας ηττήθηκε στον τελικό από τον Κασιοπί και κρέμασε στο στήθος το αργυρό μετάλλιο.