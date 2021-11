Αθλητικά

Formula 1 - Φερστάπεν: Νίκη τίτλου στο Μεξικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μαξ Φερστάπεν άφησε πίσω τον Λιούις Χάμιλτον στην κούρσα του πρωταθλήματος.



Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull πανηγύρισε μια νίκη τίτλου στο Γκραν Πρι της Πόλης του Μεξικού, αφήνοντας πίσω του 19 βαθμούς τον Λιούις Χάμιλτον στην κούρσα του πρωταθλήματος της Φόρμουλα Ένα και ενώ απομένουν τέσσερις αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είδε τη Mercedes του να τερματίζει στη δεύτερη θέση, συγκρατώντας τον Σέρχιο Πέρες της Red Bull, ο οποίος ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου αγωνιζόμενος στο «σπίτι» του, για πρώτη φορά στο «Autodromo Hermanos Rodriguez».

Η βαθμολογούμενη δεκάδα:

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1 ώρα 38:39.086 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) +16.555 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) +17.752 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) +1:03.845 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) +1:21.037 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) +1 γύρο Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Aston Martin) +1 γύρο Κίμι Ραϊκόνεν (Φινλανδία/Alfa Romeo) +1 γύρο Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) +1 γύρο Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) +1 γύρο

Η βαθμολογία στην κατάταξη των οδηγών:

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία) 312,5 βαθμοί Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία) 293,5 Βάλτερι Μπότας (Φινλαδία) 185 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό) 165 Λάντο Νόρις (Βρετανία) 150 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό) 138 Κάρλος Σάινθ Τζ. (Ισπανία) 130,5 Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία) 105 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία) 86 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία) 60 Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία) 46 Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία) 42

Βαθμολογία κατασκευαστών:

Mercedes 478,5 βαθμοί Red Bull-Honda 477,5 Ferrari 268,5 McLaren-Mercedes 255 AlphaTauri-Honda 106 Alpine-Renault 106 Aston Martin-Mercedes 68 Williams-Mercedes 23 Alfa Romeo Racing-Ferrari 11 Haas-Ferrari 0

Ειδήσεις σήμερα:

Πάλη - Χοσόνοφ: Ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Νέων

Κορονοϊός - Ευρώπη: Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για τέταρτο κύμα πανδημίας

Άρης: Επεισοδιακή νίκη στο Πανθεσσαλικό