Ηλεία: Missing Alert για 41χρονο

Ο άνδρας αγνοείται εδώ και 3 ημέρες. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση άνδρα 41 ετών από την περιοχή της Ζαχάρως του Νομού Ηλείας στις 05/11/2021 και ώρα 08:30.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει πως «Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του στις 07/11/21 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Ο Διονύσης Καλογερόπουλος έχει ύψος 1,80 μ., έχει 102 κιλά βάρος, έχει καστανά-γκρίζα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε χακί ζακέτα, μαύρη μπλούζα, γκρι παντελόνι φόρμας και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

