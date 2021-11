Κόσμος

Γαλλία – Ερίκ Ζεμούρ: ο νέος αστέρας της ακροδεξιάς

Δημοσκόπηση για τις προεδρικές εκλογές τον φέρνει να υποσκελίζει την Λεπέν και να περνάει στον δεύτερο γύρο, μαζί με τον Μακρόν.

Δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Κυριακή υπέδειξε ότι ο Γάλλος ακροδεξιός αστέρας των τοκ-σόου Ερίκ Ζεμούρ θα πέρναγε στον δεύτερο γύρο εάν οι προεδρικές εκλογές του Απριλίου του 2022 διεξάγονταν χθες και θα αντιμετώπιζε τον απερχόμενο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Το εύρημα επιβεβαιώνει προηγούμενες δημοσκοπήσεις που τον ήθελαν να ξεπερνά την επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν.

Ο 63χρονος πρώην δημοσιογράφος, που έχει καταδικαστεί για υποκίνηση μίσους, είναι σε όλους τους τηλεοπτικούς δέκτες και στα ραδιοκύματα τους τελευταίους μήνες, επιδιδόμενος σε σειρά προκλητικών σχολίων για το Ισλάμ, για τους μετανάστες, για τις γυναίκες...

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του ινστιτούτου IFOP-Fiducial που διενεργήθηκε για την εφημερίδα Le Figaro και το τηλεοπτικό δίκτυο LCI, ο Ερίκ Ζεμούρ θα λάμβανε εάν οι προεδρικές διεξάγονταν χθες 17% στον πρώτο γύρο, μένοντας αρκετά πίσω από τον Εμανουέλ Μακρόν (25%), αλλά ξεπερνώντας οριακά τη Μαρίν Λεπέν (16%). Ο συντηρητικός Ξαβιέ Μπερτράντ θα εξασφάλιζε το 13% σε περίπτωση που ήταν υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων (Les Republicains, LR).

Ως αυτό το στάδιο, ουδείς εκ των δύο –ούτε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ούτε ο Ερίκ Ζεμούρ– έχει επισημοποιήσει την υποψηφιότητά του.

Για πάνω από έναν χρόνο, οι δημοσκοπήσεις έφεραν τη Μαρίν Λεπέν, την επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού (Rassemblement National) να περνάει με άνεση στον δεύτερο γύρο και να αντιμετωπίζει όπως το 2017 τον Εμανουέλ Μακρόν. Σε εκείνες τις εκλογές, είχε εξασφαλίσει το 21,3% στον πρώτο γύρο, αλλά ο σημερινός πρόεδρος είχε επικρατήσει καθαρά στον δεύτερο, συγκεντρώνοντας το 66,1%.

Ωστόσο, τους τελευταίους δύο μήνες, δημοσκοπήσεις φέρουν τον Ερίκ Ζεμούρ να ξεπερνά πλέον, κάτι χωρίς προηγούμενο, τη Μαρίν Λεπέν, η παράταξη της οποίας κυριαρχεί στη γαλλική άκρα δεξιά εδώ και δεκαετίες.

Έρευνα της Harris Interactive την 6η Οκτωβρίου υπέδειξε ότι το ποσοστό των προθέσεων ψήφου που προσελκύει έφθασε το 17%, ότι δηλαδή το αύξησε κατά τέσσερις εκατοστιαίες μονάδες από τον Σεπτέμβριο υπερφαλαγγίζοντας τη Μαρίν Λεπέν (15%). Δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos Sopra Steria επίσης έδειξε πως ο Ερίκ Ζεμούρ θα πέρναγε στον δεύτερο γύρο, συγκεντρώνοντας το 16-16,5% έναντι 15-16% της Μαρίν Λεπέν.

Συνεχίζοντας τη σειρά των εσκεμμένα προκλητικών τοποθετήσεών του, ο δηλωμένος θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες μιλώντας στο BFMTV ότι οι Γαλλίδες πληρώνονται λιγότερο επειδή επιλέγουν επαγγέλματα με χαμηλότερες απολαβές.

Μολονότι δεν επισημοποιήσει την υποψηφιότητά του ακόμη, είπε πως έχει ήδη στήσει τον μηχανισμό της πιθανής προεκλογικής του εκστρατείας. «Είναι όλα έτοιμα. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να αποφασίσω και να πατήσω το κουμπί. Εγώ θα αποφασίσω το πότε και το πώς».

