Κορονοϊός – Ιαπωνία: Κανένας θάνατος μετά από 15 μήνες!

Τα κρούσματα και οι θάνατοι μειώθηκαν δραματικά σε όλο το αρχιπέλαγος αφότου η εμβολιαστική κάλυψη ξεπέρασε το 70% του πληθυσμού.

Στην Ιαπωνία δεν καταγράφηκε κανείς θάνατος εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 χθες Κυριακή, πράγμα που συνέβη για πρώτη φορά έπειτα από έναν χρόνο και πλέον, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου NHK, το προηγούμενο 24ωρο χωρίς κανέναν θάνατο λόγω της νόσου που προκαλεί ο νέος κορονοϊός είχε καταγραφεί τη 2η Αυγούστου 2020. Το Σάββατο, κατά τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας, διαπιστώθηκαν τρεις θάνατοι ασθενών με την COVID-19.

Τα κρούσματα και οι θάνατοι μειώθηκαν δραματικά σε όλο το αρχιπέλαγος αφότου η εμβολιαστική κάλυψη ξεπέρασε το 70% του πληθυσμού.

Τα κρούσματα είχαν κορυφωθεί τον Αύγουστο, φθάνοντας τα 25.000 σε ημερήσια βάση, κυρίως λόγω της πιο μολυσματικής παραλλαγής Δέλτα.

Η Ιαπωνία έχει καταγράψει πάνω από 18.300 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 1,72 εκατ. μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.

Για να αποτρέψει νέα αναζωπύρωση της πανδημίας τον χειμώνα η ιαπωνική κυβέρνηση σχεδιάζει να αρχίσει τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων εμβολίων κατά της COVID-19 αργότερα εντός Δεκεμβρίου, ενώ προσπαθεί να εξασφαλίσει θεραπείες σε μορφή δισκίων για τις πιο ήπιες περιπτώσεις, ώστε να μειωθούν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία.

