Κορονοϊός – Παπαθανάσης: Δεν τίθεται θέμα επέκτασης της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών

Τι είπε για τα νέα μέτρα και τις εξαιρέσεις σε ΜΜΜ, super market και εκκλησίες, αλλά και τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», κληθείς να σχολιάσει τα νέα μέτρα για την αναχαίτιση της πανδημίας που ισχύουν από το Σάββατο, υπενθύμισε ότι στα 3 προηγούμενα κύματα της πανδημίας η Κυβέρνηση στήριξε με 42 δις ευρώ εργαζομένους και επιχειρήσεις.

Όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης στη συνέχεια, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 4ο κύμα της πανδημίας το οποίο θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν όλοι είχαν εμβολιαστεί και γι΄ αυτό αναγκαστήκαμε να πάρουμε μέτρα διατηρώντας όμως μια σχετική κανονικότητα και θα πρέπει να τα σεβαστούν όλοι γιατί δεν μπορεί να γίνει νέο lockdown.

Πρόσθεσε δε ότι η ανακοίνωση των μέτρων έφερε ήδη αύξηση των ραντεβού για εμβολιασμό. Ερωτηθείς για εξαιρέσεις που υπάρχουν είπε ότι στα ΜΜΜ δεν είναι δυνατόν να υπάρξει έλεγχος rapid test, αλλά έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια και έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια.

Για τα super market τόνισε ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ίδια μέτρα και να αποκλειστούν οι ανεμβολίαστοι από την αγορά τροφίμων, ενώ για την Εκκλησία είπε ότι έχουν δοθεί όλες οι απαντήσεις και η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε εγκύκλιο καλώντας τους πιστούς να εμβολιαστούν και να τηρούν τα μέτρα.

Ερωτηθείς σχετικά τόνισε ότι αυτή τη στιγμή η Κυβέρνηση δεν εξετάζει το μέτρο της επέκτασης της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων πέραν των υγειονομικών.

Τέλος και σε ότι αφορά τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, είπε ότι έρχεται να στηρίξει την επιχειρηματικότητα ιδίως στην Περιφέρεια.

