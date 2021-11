Παράξενα

Τύπωσε το πιστοποιητικό εμβολιασμού σε…μπλούζα (βίντεο)

Ο Θανάσης από την Καλαμαριά εξήγησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» γιατί μπήκε στη διαδικασία να τυπώσει το πιστοποιητικό του σε μπλουζάκι.

Σε μπλουζάκι τύπωσε το πιστοποιητικό εμβολιασμού του ο Θανάσης Γιώγλου, από την Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», εξήγησε ότι το έκανε για να αποφεύγει τη διαδικασία επίδειξης του πιστοποιητικού του κάθε φορά που πηγαίνει σε τράπεζες, δουλειές ή και σε καφέ.

«Θα κυκλοφορώ μόνο με αυτήν την μπλούζα, σκέφτομαι να τυπώσω ακόμα 4-5», είπε.

Η εκτύπωση της μπλούζας του στοίχισε 20 ευρώ, αφού όπως είπε είναι… μεγάλο μέγεθος.

Όπως είπε μάλιστα, τέλος, το χρησιμοποίησε ήδη στο γήπεδο 5Χ5 που πηγαίνει ο γιος του. Εκεί το έδειξε στον υπεύθυνο για να μπει στο χώρο, ο οποίος «έμεινε άναυδος».

