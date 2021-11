Κοινωνία

Ιεράπετρα – κόρη Νεκταρίας: Μακάρι να ήταν στο χώμα ο πατέρας μου, αλλά είναι δειλός

Τι είπε η κόρη της αδικοχαμένης γυναίκας για τον συζυγοκτόνο πατέρα της, μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η κόρη της αδικοχαμένης Νεκταρίας που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του συζύγου της στην Ιεράπετρα, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η Ευγενία είπε ότι είχε εξαιρετικές σχέσεις με την μητέρα της, η οποία ήταν για εκείνη και μάνα και αδερφή και φίλη ταυτόχρονα.

Όπως είπε η Ευγενία οι γονείς της είχαν πάντα προβλήματα και συνεχώς καυγάδες με φωνές κυρίως από την πλευρά του πατέρα της. Ερωτηθείς αν τη χτυπούσε απάντησε αρνητικά, αλλά αποκάλυψε ότι ο συζυγοκτόνος χτυπούσε τα παιδιά του.

Μόλις μια εβδομάδα πριν από το φονικό, ο δράστης έμαθε ότι η Νεκταρία είχε σχέση, πιθανότατα επειδή την παρακολουθούσε.

Κατά διαστήματα έλεγε ότι θα της κάνει κακό, αλλά κανείς δεν πίστευε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο και πως ότι έλεγε το έλεγε πάνω στα νεύρα του.

Η Ευγενία αποκάλυψε ότι ο πατέρας της δεν είχε καταλάβει τι έκανε και του το αποκάλυψε η ίδια όταν τη φώναξε στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν και τον ρώτησε πως είναι η μητέρα της.

Τέλος η κόρη της αδικοχαμένης γυναίκας είπε χαρακτηριστικά, «μακάρι να ήταν αυτός χώμα και όχι η μητέρα μου, αλλά είναι δειλός».





