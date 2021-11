Αθλητικά

Τένις: έπεσε ο Τσιτσιπάς, σταθερή η Σάκκαρη στην παγκόσμια κατάταξη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε μια θέση και βρίσκεται από σήμερα στην τέταρτη θέση του κόσμου με 6.540 βαθμούς, όσους έχει και ο Αλεξάντερ Σβέρεφ, που ανέβηκε στο Νο 3 του κόσμου.

Αυτή την εβδομάδα υπήρξαν αλλαγές στην πρώτη 10άδα της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, αλλά στην κορυφή παραμένει ο Σέρβος Νόβακ Τζόκοβιτς και τον ακολουθεί ο Ρώσος Ντανίιλ Μεντβέντεφ. Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

1. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 10.940 βαθμοί

2. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 7.640

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 6.540

4. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 6.540

5. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 4.950

6. Ράφαελ Ναδάλ (Ισπανία) 4.875

7. Ματέο Μπερετίνι (Ιταλία) 4.568

8. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 3.760

9. Χούμπερτ Χουρκάζ (Πολωνία) 3.706

10. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 3.395

Στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης και συγκεκριμένα στο Νο 6 παραμένει η Μαρία Σάκκαρη. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια δεν άλλαξε θέση, με λιγότερους, όμως, βαθμούς (3.760), στη λίστα που ανακοίνωσε σήμερα η WTA.





Στο μεταξύ, με άλμα 12 θέσεων στο νούμερο 187 ανέβηκε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ (370 βαθμοί) και άφησε πίσω της την Βαλεντίνι Γραμματικοπούλου, η οποία ανέβηκε δύο θέσεις και είναι πλέον στην 188η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με 368 βαθμούς. Στην κορυφή παραμένει η Άσλεϊ Μπάρτι από την Αυστραλία. Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής: 1. Άσλεϊ Μπάρτι (Αυστραλία) 7.582 βαθμοί 2. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 6.130 3. Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Τσεχία) 4.708 4. Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία) 4.510 5. Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα (Ισπανία) 4.310 6. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 3.760 7. Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 3.455 8. Ανέτ Κονταβέιτ (Εσθονία) 3.396 9. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 3.286 10. Πάολα Μπαντόσα (Ισπανία) 3.224 Ενώ στις θέσεις 187 και 188 βρίσκονται ακόμη δύο Ελληνίδες η Δέσποινα Παπαμιχαήλ και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου αντίστοιχα.