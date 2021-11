Life

Ο Ξιαρχό συναντήθηκε με τη Μέρι: Η κοινή φωτογραφία και το μήνυμα

Μετά την πολυσυζητημένη ανάρτηση ήρθε και επίσημα η συμφιλίωση.

Ο χορογράφος Τάσος Ξιαρχό συναντήθηκε με την γυναίκα που είχε χλευάσει για τα ρούχα και τα κιλά της, λίγες ημέρες μετά την κατακραυγή για το δημόσιο bullying και τη βιντεοσκόπηση χωρίς τη συγκατάθεσή της, και ενώ είχαν μεσολαβήσει δημόσιες δηλώσεις και αναρτήσεις εκατέρωθεν.

Τη συνάντησή τους αυτή έκαναν γνωστή μέσω μίας κοινής τους φωτογραφίας στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο instagram, στην οποία είναι αγκαλιασμένοι, γελούν και φαίνεται ότι έχουν αφήσει στο παρελθόν το περιστατικό.

Στο στιγμιότυπο, η κα Παπά είχε γράψει «Μόνο Αγάπη».

Ενώ και ο ίδιος ο χορογράφος ανήρτησε ένα κείμενο σε instastory του μετά τη συνάντησή του με τη Μέρι.

Και απαντώντας σε όσους συνεχίζουν να του στέλνουν μηνύματα μίσους

