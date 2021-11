Κόσμος

Φλόριντα: Αστυνομικοί σώζουν άνδρα από φλεγόμενο όχημα (βίντεο)

Συγκλονιστική διάσωση άνδρα από φλεγόμενο όχημα. Στο νοσοκομείο και οι αστυνομικοί.

Οι κάμερες των αστυνομικών κατέγραψαν τη διάσωση άνδρα μέσα από αυτοκίνητο που καιγόταν.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Παλμ Μπέι, στη Δυτική Μελβούρνη της Φλόριντα, όταν οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση για όχημα που είχε τυλιχθεί στις φλόγες μετά από τροχαίο.

Οι φλόγες ήταν ορατές όταν έφτασαν στο σημείο και άκουσαν τον άνδρα να φωνάζει για βοήθεια.

Αμέσως «ρίχτηκαν» στη μάχη και του έσωσαν τη ζωή.

Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί που πλησιάζουν το αυτοκίνητο από το οποίο βγαίνει καπνός και σπάνε το παράθυρο της πόρτας για να την ξεκλειδώσουν και να βγάλουν έξω τον άνδρα.

«Έλα, δώσμου το χέρι σου» ακούγεται να λέει αστυνομικός.

Ο άνδρας διασώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Τέσσερις αστυνομικοί μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο, αφού εισέπνευσαν καπνό, με έναν από αυτούς να παραμένει στο νοσοκομείο, για προληπτικούς λόγους.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται πως το όχημα είχε εμπλακεί σε τροχαίο, προτού τυλιχθεί στις φλόγες.

Τα αίτια του ατυχήματος είναι υπό διερεύνηση.

