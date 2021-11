Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βόρεια Ελλάδα: Πάνω από 300 θάνατοι σε 15 μέρες

Τα στοιχεία των θανάτων και των νοσηλειών στη βόρεια Ελλάδα προκαλούν σοκ.

Περισσότεροι από 300 άνθρωποι, στην πλειονότητα ανεμβολίαστοι (περίπου 85-87%), έχασαν τη ζωή τους από Covid τις τελευταίες 15 μέρες στα νοσοκομεία της Μακεδονίας και της Θράκης, που υπάγονται στις αρμοδιότητες της 3ης και 4ης ΥΠΕ, ενώ ο αριθμός των νοσηλευομένων σε απλές κλίνες σήμερα ανέρχεται σε 1008 και των νοσηλευομένων σε ΜΕΘ σε 159.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 22 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, έχουν πεθάνει από Covid 160 άνθρωποι σε νοσοκομεία αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Θεσσαλονίκη και Δυτική Μακεδονία), ενώ από τις 25 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα έχουν πεθάνει 159 στην περιοχή αρμοδιότητας της 4ης ΥΠΕ (Θεσσαλονίκη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη).

Η εικόνα των νοσηλειών σήμερα στα 14 νοσοκομεία της 3ης ΥΠΕ έχει ως εξής: 529 νοσηλευόμενοι σε απλές κλίνες (74,9% ανεμβολίαστοι) και 91 σε ΜΕΘ (91,2% ανεμβολίαστοι). Στα 14 νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ σήμερα νοσηλεύονται 479 (74,3% ανεμβολίαστοι) και 61 σε ΜΕΘ (89,7% ανεμβολίαστοι).

Όπως είχε επισημάνει ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, την περασμένη Παρασκευή, οι περισσότεροι από τους εμβολιασμένους που νοσηλεύονται λόγω Covid είχαν εμβολιαστεί πριν από έξι και περισσότερους μήνες.

