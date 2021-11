Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Σκορπιός και η 17η Νοεμβρίου (βίντεο)

Προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, μαζί με αυστηρές συστάσεις για αυξημένη προσοχή μέχρι τις 17 Νοεμβρίου.

«Όλοι οι πλανήτες έχουν μαζευτεί στον Σκορπιό», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Δευτέρα.

Όπως εξήγησε, «στον Σκορπιό είναι τόσο ο Ερμής που έχει να κάνει με την επικοινωνία, ο Άρης που είναι και σεξουαλικός και επιθετικός και ο Ήλιος, που έχει σχέση με πρόσωπα κύρους».

Όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, «όλοι αυτοί είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν κάποιες εντάσεις και από το τέλος της εβδομάδας πρέπει να ρίξουμε τους τόνους μέχρι τις 17 Νοεμβρίου, αυτά ισχύουν για όλο τον πλανήτη» και ολοκλήρωσε λέγοντας «στο ζώδιο του Σκορπιού έχουμε και διαίσθηση για να προωθήσουμε τα σχέδια μας».

Η αστρολόγος υπενθύμισε τις προειδοποιήσεις της προς όλα τα ζώδια για τις επόμενες ημέρες έως τις 17 Νοεμβρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά «πρέπει όλοι μας να έχουμε χαμηλούς τόνους, να μην τρέχουμε με το αυτοκίνητο, μην επιδιώκετε καβγαδάκια και με προσοχή για να περάσουν αυτές οι ημέρες».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος ξεκίνησε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Δευτέρας:

