Πολιτική

Κορονοϊός - Οικονόμου: Εκστρατεία υπερβολών και ψεμάτων από την αντιπολίτευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι 9 στους 10 ασθενείς που βρίσκονται σε ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι.

«Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα μας όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθεί να επιδεινώνεται εξαιτίας της εποχικότητας αλλά και της ύπαρξης πληθυσμών χωρίς ανοσία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Συνεπακόλουθα και το Σύστημα Υγείας δέχεται ισχυρή πίεση παρά την εντυπωσιακή του ενίσχυση τους τελευταίους 18 μήνες. Τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο η αύξηση των κρουσμάτων είναι αντιστρόφως ανάλογη με την εμβολιαστική κάλυψη κάθε περιοχής», υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου.

Και τόνισε στη συνέχεια, «Στη χώρα μας μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων και νοσηλειών παρατηρείται σε περιοχές της Β. Ελλάδος που έχουν και τη χαμηλότερη εμβολιαστική κάλυψη. Ταυτόχρονα από τα στοιχεία που δίνουν καθημερινά τα νοσοκομεία προκύπτει ότι 9 στους 10 συμπολίτες μας που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ανεμβολίαστοι. Επιβεβαιώνονται έτσι οι έρευνες που έγιναν τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό και αποδεικνύεται περίτρανα ότι μόνη ασφαλής και αποτελεσματική άμυνα απέναντι στη φονική πανδημία είναι ο εμβολιασμός».

Κατακόρυφη αύξηση στα ραντεβού για εμβολιασμό

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων για τους ανεμβολίαστους που τέθηκαν σε εφαρμογή από το περασμένο Σάββατο και τους εκτεταμένους ελέγχους που διενεργούνται υπάρχει προοδευτική αύξηση στον προγραμματισμό των εμβολιασμών από ανθρώπους που μέχρι πρότινος ήταν ανεμβολίαστοι.

Ενδεικτικά την εβδομάδα 1-7 Νοεμβρίου υπήρξαν περίπου 149.000 καινούργια ραντεβού. Έστω και την έσχατη ώρα κάποιοι προβαίνουν στην επιλογή υπέρ της ζωής και της δημόσιας υγείας.

Πρέπει να υπενθυμίσω ότι από την περασμένη Παρασκευή είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα των ραντεβού για την αναμνηστική δόση του εμβολίου για τα άτομα άνω των 18 ετών εφόσον έχουν συμπληρωθεί έξι μήνες από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης καθώς επίσης και η πλατφόρμα για τη δεύτερη δόση για όσους έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της Johnson & Johnson εφόσον έχουν συμπληρωθεί δύο μήνες από την πρώτη δόση».

Και συνέχισε, «επειδή τις τελευταίες μέρες η αντιπολίτευση έχει επιδοθεί σε μια εκστρατεία υπερβολών, ψεμάτων αλλά και κατατρομοκράτησης των πολιτών θα ήθελα να διευκρινίσω κάποια σημεία σε σχέση με την πανδημία».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκίνησε τις διευκρινίσεις λέγοντας ότι «ο κορονοϊός βρίσκεται μαζί μας τα τελευταία δύο χρόνια. Μαστίζει η πανδημία τον πλανήτη σχεδόν δύο χρόνια και ο ορίζοντας πλήρους ελέγχου της είναι ακόμα απροσδιόριστος. Συνεπώς όσοι φαντασιώνονται μία κοινωνία περίκλειστη προσφέρουν κάκιστες υπηρεσίες στην πατρίδα και υπονομεύουν την αξιοπρέπεια των ανθρώπων από τη στιγμή μάλιστα που έχει προχωρήσει ο εμβολιασμός κι έχουμε κι αξιοσημείωτες ιατρικές δυνατότητες πλέον.

Η πανδημία βρήκε την Ελλάδα στη μεταμνημονιακή περίοδο με το ΕΣΥ εξασθενημένο από την αδράνεια του ΣΥΡΙΖΑ. Όλο αυτό το διάστημα η Ελλάδα έκανε τα πάντα:

Προχώρησε εγκαίρως σε γενικό lockdown όταν έπρεπε να ελεγχθεί η διασπορά του ιού και πρωτοστάτησε στα συστήματα ιχνηλάτησης των κρουσμάτων.

Πριν ακόμα βρεθεί το εμβόλιο ενίσχυσε το ΕΣΥ, υπερδιπλασιάζοντας τις ΜΕΘ και προσλαμβάνοντας περίπου 12.000 υγειονομικούς.

Αξιοποιώντας δωρεές και εντάσσοντας σε ένα κοινό σχέδιο τους ιδιωτικούς φορείς υγείας.

Αλλά και μετά, όταν ανακαλύφθηκε το εμβόλιο η Ελλάδα πήρε αμέσως θέση στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την προμήθειά του. Οργάνωσε την αξιοθαύμαστη επιχείρηση «Ελευθερία», και είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθιέρωση του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού. Συγκρότησε επίσης κινητά συνεργεία εμβολιασμού που ταξίδεψαν στα νησιά και σε κάθε μακρινό χωριό.

Ταυτόχρονα διέθεσε δωρεάν δεκάδες εκατομμύρια self test. Ενώ σήμερα που μιλάμε, στην επικράτεια διεξάγονται κάθε μέρα σχεδόν 300.000 έλεγχοι για τον εντοπισμό των κρουσμάτων».

Στο σημείο αυτό ο κ . Οικονόμου υπογράμμισε ότι «από την αρχή της πανδημίας τα κύματα της πανδημίας ακολουθούσαν και κύματα ενημέρωσης. Δεν αναφέρομαι μόνο στα δημόσια μηνύματα του πρωθυπουργού ή στις τακτικές ενημερώσεις του υπουργείου και των επιστημόνων ή στις αλλεπάλληλες συζητήσεις που έγιναν στη Βουλή. Αναφέρομαι και σε ειδικές καμπάνιες που υπήρχαν όλο αυτό το διάστημα, σε διάφορες φάσεις: από τα μέτρα ατομικής υγιεινής στην αρχή μέχρι το πώς θα εμβολιστούμε αργότερα. Κι από τις οδηγίες για τις μεγαλύτερες ηλικίες μέχρι τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων και την καμπάνια που τρέχει αυτές τις μέρες.

Η κυβέρνησή μας ήταν από τις πρώτες στον πλανήτη που αντιλήφθηκε αμέσως ότι η πανδημία δεν αντιμετωπίζεται αμιγώς ιατρικά. Με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους και μ' ένα σύνθετο πλέγμα ρυθμίσεων ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού αντισταθήκαμε σθεναρά στον ιό, κι εξακολουθούμε να αντέχουμε με την οικονομία, την κοινωνία και την εκπαίδευση πλήρως λειτουργικές», είπε χαρακτηριστικά.

Οι απώλειες θα ήταν πολύ λιγότερες αν οι πολίτες είχαν αγκαλιάσει μαζικότερα τον εμβολιασμό

Και ο κ. Οικονόμου πρόσθεσε: «Όσοι κάνουν λόγο για τα παραδείγματα άλλων χωρών σήμερα, ας μην χάνουν τη συνολική εικόνα. Η Ελλάδα, σε όλο το διάστημα της πανδημίας, έχει κατορθώσει να πληρώσει μικρότερο τίμημα σε όλα τα επίπεδα.

Η κυβέρνηση μιλά με ειλικρίνεια και ακολουθεί μια στρατηγική εξισορροπητική και μετρημένη: Ανοιχτή οικονομία και κοινωνία, γιατί αυτό απαιτεί η λογική, αυτό θέλει και η πλειοψηφία. Και ταυτόχρονα προσπάθεια επέκτασης της εμβολιαστική κάλυψης, αλλά και περιορισμού των απωλειών συνανθρώπων μας. Οι απώλειες θα ήταν πολύ λιγότερες αν οι πολίτες είχαν αγκαλιάσει μαζικότερα τον εμβολιασμό. Οι απώλειες θα είναι λιγότερες αν πείσουμε περισσότερους να εμβολιαστούν και αν τηρούμε τα μέτρα. Αυτό το γνωρίζουν όλοι.

Επίσης, αυτό που όλοι γνωρίζουν, είναι ότι η διαχείριση της πανδημίας από την πλευρά της κυβέρνησης, της πανδημίας από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα, σε όλα τα επίπεδα, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον ερασιτεχνισμό, την αναποτελεσματικότητα και την αφέλεια με την οποία διαχειρίστηκε όσες κρίσεις του έτυχαν κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του ο κ. Τσίπρας. Έτσι έχει η κατάσταση και χρειάζεται υπευθυνότητα από όλους, ώστε να συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στον ιό και να κρατήσουμε όρθια την πατρίδα, μέσα στο περιβάλλον που υφίσταται αυτή κρίση», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Παρά τις παγκόσμιες κρίσεις και προκλήσεις η κυβέρνηση προωθεί τολμηρές μεταρρυθμίσεις

Πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επεσήμανε πως «παρά τις παγκόσμιες κρίσεις και προκλήσεις, που αναπόφευκτα επηρεάζουν και τη χώρα μας, η κυβέρνηση προωθεί τολμηρές μεταρρυθμίσεις και δρομολογεί προοδευτικές δράσεις για την πράσινη μετάβαση, ώστε η Ελλάδα να μην υστερήσει στον παγκόσμιο παραγωγικό μετασχηματισμό και να καταστεί ηγέτιδα δύναμη στη μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο ζωής. Ανάμεσα στα άλλα:

Προωθούμε συγκροτημένο σχέδιο για γρήγορη απεξάρτηση από τον ρυπογόνο λιγνίτη.

Προχωράμε σε ρυθμίσεις που λειαίνουν το έδαφος για περισσότερες επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σταδιακή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Ξεκίνησε από τη Χάλκη -με την παρουσία του πρωθυπουργού- η πρωτοβουλία GR - eco islands για τη γρήγορη μετατροπή των νησιών μας σε πράσινες, ενεργειακά αυτόνομες περιοχές, ώστε να γίνουν πλέον θελκτικές σε επενδυτές και τουρίστες.

Αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες -όπως η πρόσφατη συμφωνία με την Αίγυπτο για την ηλεκτρική διασύνδεση- που καθιστούν τη χώρα μας κόμβο μεταφοράς καθαρής ενέργειας προς την Ευρώπη, ενισχύοντας αφάνταστα το γεωστρατηγικό μας ρόλο.

Προωθούμε -όπως αποφασίστηκε στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο- τολμηρές μεταρρυθμίσεις που αφορούν το περιβάλλον, όπως:

Πρώτον, ο κλιματικός νόμος, που για πρώτη φορά αποκτά η χώρα.

Δεύτερον, το νέο πλαίσιο παραγωγής και αποθήκευσης ρεύματος από καθαρές πηγές, με έμφαση στα θαλάσσια αιολικά πάρκα.

Τρίτον, ο μετασχηματισμός της διαχειριστικής Αρχής υδρογονανθράκων.

Και τέταρτον το Εθνικό Σχέδιο Κυκλικής Οικονομίας για την περίοδο 2021-2025.

Πρόκειται, όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός, για ένα πολυεπίπεδο, συνεκτικό πρόγραμμα που οδηγεί -θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα- την Ελλάδα σε ισχυρή ανάπτυξη με καθαρή και φθηνή ενέργεια, καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους, περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας», είπε αναλυτικά ο κ. Οικονόμου.

Κλείνοντας και πριν δεχθεί ερωτήσεις από τους πολιτικούς συντάκτες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Δ.Ε.Η. επισημαίνοντας πως «πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Καταγράφηκε το ισχυρό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από ξένους επενδυτές στη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Δ.Ε.Η. Το συνολικό ποσό ύψους 1,35 δισ. ευρώ που εισπράχθηκε από την εταιρεία και η τιμή της μετοχής της που έφτασε τα 9 ευρώ έναντι 1 ευρώ που ήταν στη διάρκεια της προηγούμενης διακυβέρνησης αποδεικνύουν την επιτυχία. Και όλα αυτά συνιστούν άλλη μια ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και την κυβέρνηση.

Σημειώνεται ότι το Δημόσιο, θα κρατήσει το 34%, διασφαλίζοντας ότι θα είναι ο βασικός ρυθμιστής στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Μια επιχείρηση που βρισκόταν στα όρια της χρεοκοπίας στη διάρκεια των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ και απειλούσε να τινάξει στον αέρα το σύνολό της ελληνικής οικονομίας, γίνεται σήμερα ηγέτιδα δύναμη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης».

Πρόσθεσε επίσης πως «τα κεφάλαια που άντλησε η εταιρεία θα κατευθυνθούν στο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 9,3 δισ. ευρώ που έχει η Δ.Ε.Η. με στόχο να ενισχυθεί η συμμετοχή της σε Α.Π.Ε., γεγονός που θα ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο τη θέση της ως σημαντική περιφερειακή ενεργειακή εταιρεία και ταυτόχρονα θα αναβαθμίσει τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Τάσος Ξιαρχό: Συναντήθηκε με τη Μέρι - Η κοινή φωτογραφία και το μήνυμα

Κορονοϊός - Πάτρα: Μάνα και κόρη στο νοσοκομείο

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο δράστης της αιματηρής ληστείας στο ψιλικατζίδικο