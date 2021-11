Τεχνολογία - Επιστήμη

support.gov.gr: απαντήσεις για όλες τις ψηφιακές κυβερνητικές υπηρεσίες (βίντεο)

Πλατφόρμα για την υποβολή ερωτημάτων και αιτημάτων για τις 259 ψηφιακές κρατικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμη στους πολίτες.

Διαθέσιμη στους πολίτες για την επικοινωνία και την υποβολή ερωτημάτων και αιτημάτων σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών των φορέων είναι η ψηφιακή πλατφόρμα support.gov.gr.

Πολίτες που επιθυμούν να υποβάλουν ερώτημα ή αίτημα εξυπηρέτησης σχετικά με την επιλεγμένη υπηρεσία που παρέχεται από το gov.gr, επιλέγουν το πεδίο «Επικοινωνία» στη σελίδα της ψηφιακής υπηρεσίας για την οποία ενδιαφέρονται. Αφού ταυτοποιηθούν με τους κωδικούς Taxisnet, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσωποποιημένα αιτήματα εξυπηρέτησης ή ερωτήματα.

Μετά την υποβολή, λαμβάνουν ως αποδεικτικό τον μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Στη συνέχεια, το gov.gr διαμοιράζει τα αιτήματα - ερωτήματα αυτόματα, στους φορείς και τις διοικητικές μονάδες που έχουν την ευθύνη απάντησης. Μετά την ολοκληρωμένη επεξεργασία του αιτήματος, η απάντηση της διοίκησης αναρτάται στη θυρίδα απαντήσεων του πολίτη. Για κάθε νέα απάντηση το gov.gr αποστέλλει ενημερωτικό email, ώστε ο πολίτης να μεταβεί στη θυρίδα απαντήσεων για να παραλάβει την απάντηση της αρμόδιας διοικητικής μονάδας.

Ήδη, υποστηρίζονται από το support.gov.gr 259 ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται από τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, καθώς επίσης και από τον e-ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και την ΗΔΙΚΑ. Σταδιακά, όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες θα ενταχθούν στο support.gov.gr.

Η υπηρεσία σχεδιάστηκε και υποστηρίζεται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το support.gov.gr ενοποιεί τον τρόπο επικοινωνίας με τους κυβερνητικούς φορείς για τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται στο gov.gr. Δημιουργείται, έτσι, ένας ψηφιακός χώρος επικοινωνίας πολιτών και επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες, για την υποβολή ερωτημάτων, αιτημάτων και την λήψη απαντήσεων για τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών κάθε φορέα.

