Τροχαίο στην Βουλή: Τι “είδαν” οι κάμερες

Τραγική κατάληξη είχε για τον άτυχο άνδρα, η διαδοχική παράσυρση από δύο οχήματα.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 69χρονος πεζός, ο οποίος παρασύρθηκε από δύο αυτοκίνητα τα ξημερώματα έξω από τη Βουλή.

Για το δυστύχημα μίλησε στην ΕΡΤ ο σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής, Κίμων Λογοθέτης, ο οποίος εξήγησε πως «είδαν» το περιστατικό οι κάμερες του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής.

«Οι συνεργάτες στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και όσοι είχαμε εικόνα, είδαμε το γεγονός αυτό τη στιγμή που γινόταν. Έγινε νωρίς τα ξημερώματα γύρω στις 05:20 και η εικόνα δεν περιγράφεται, ήταν συνταρακτική. Συμβαίνουν πολλά τέτοια γεγονότα, απλά αυτό έτυχε σε τόσο κεντρικό σημείο, σε σημείο όπου υπήρχε εικόνα. Όμως να ξέρετε ότι έχουμε καθημερινά πάρα πολλές παρασύρσεις πεζών τόσο σε διαβάσεις πεζών όσο και εκτός», ανέφερε.

Επεσήμανε πως «εδώ βέβαια οφείλουμε να πούμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν βρισκόταν σε διάβαση πεζών, ήταν εκτός διάβασης και με πράσινο για τους διερχόμενους οδηγούς. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε πει ότι όταν ένας πεζός βρίσκεται στον δρόμο, είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει, οφείλουμε να ακινητοποιούμε, να φρενάρουμε, να κάνουμε οτιδήποτε για να μην τον χτυπήσουμε, ακόμη κι αν φταίει».





