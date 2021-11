Life

H Πριγκίπισσα Σαρλίν επέστρεψε στο Μονακό μετά από 10 μήνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε “εξαφανιστεί” για λόγους υγείας

Τέλος στο θρίλερ της “εξαφάνισής” της στη Νότια Αφρική που είχε γεννήσει δεκάδες ερωτηματικά, έβαλε σήμερα η Πριγκίπισσα Σαρλίν, επιστρέφοντας στο Μονακό και στο πλευρό του συζύγου της, Αλβέρτο και των παιδιών τους, Ζακ και Γκαμπριέλα.

Η θλιμμένη πριγκίπισσα για λόγους υγείας -όπως ισχυριζόταν η ίδια και το παλάτι- έλειπε από τη θαλπωρή του σπιτιού της εδώ και 10 περίπου μήνες.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Απάτη μαμούθ με bitcoin στη Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή νεαρό ζευγάρι

Βόλος – 39χρονος: Δεν ήμουν ο εαυτός μου όταν σκότωσα τη νονά μου

Ζακ Κωστόπουλος: Συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία του