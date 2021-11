Κοινωνία

Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων: σύλληψη δασκάλου τένις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο προπονητής συνελήφθη μετά τις καταγγελίες των κοριτσιών, που εξομολογήθηκαν στις οικογένειες τους όσα βίωναν πιεζόμενες από τον προπονητή τένιις.

Συνελήφθη την Παρασκευή, όπως έγινε γνωστό σήμερα, ένας 35χρονος προπονητής τένις για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων αθλητριών του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προπονητής εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή των βορείων προαστίων από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων έπειτα από καταγγελίες γονέων.

Ο προπονητής κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά δύο έφηβες αθλήτριές του, γεγονός που έγινε γνωστό όταν οι κοπέλες εκμυστηρεύτηκαν στους γονείς τους τι είχε συμβεί.

Μάλιστα φέρονται να είπαν ότι ο δάσκαλος τένις είχε πράξει το ίδιο και με συναθλήτριές τους.

Οι γονείς των κοριτσιών αμέσως επισκέφτηκαν τη ΓΑΔΑ και το Τμήμα Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων και κατέθεσαν μήνυση εναντίον του προπονητή, ο οποίος και συνελήφθη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρονται τα εξής:

«Συνελήφθη με ένταλμα την 5-11-2021, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ημεδαπός κατηγορούμενος για κατάχρηση ανηλίκων που συμπλήρωσαν τα 14 έτη, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και για γενετήσια πράξη με ανήλικο που συμπλήρωσε τα 14 έτη, κατ' εξακολούθηση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Ειδήσεις σήμερα:

Τάσος Ξιαρχό: Συναντήθηκε με τη Μέρι - Η κοινή φωτογραφία και το μήνυμα

Κορονοϊός - Πάτρα: Μάνα και κόρη στο νοσοκομείο

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο δράστης της αιματηρής ληστείας στο ψιλικατζίδικο