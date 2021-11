Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι στη Μονή Πετράκη: στη φυλακή επέστρεψε ο ιερέας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συμπληρωματική απολογία έδωσε ο ιερέας που βαρύνεται πλέον με άλλη κατηγορία.

Συμπληρωματική απολογία έδωσε στην 24η τακτική ανακρίτρια ο 37χρονος υπό καθαίρεση ιερέας, προσωρινά κρατούμενος για την επίθεση με βιτριόλι σε βάρος μητροπολιτών στην Μονή Πετράκη τον περασμένο Ιούνιο.

Ο κατηγορούμενος κλήθηκε από την δικαστική λειτουργό σε συμπληρωματική απολογία, μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης που του είχε απαγγελθεί αρχικά, σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος επιτέθηκε κατά των μητροπολιτών όταν πληροφορήθηκε ότι το Δευτεροβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση καθαίρεσης του, για παλαιότερη υπόθεση που τον βάρυνε, την οποία ο ίδιος δεν αποδέχεται και θεωρεί «σκευωρία». Ο κατηγορούμενος, που επικαλείται ψυχιατρικά προβλήματα, έχει υποστηρίξει πως αγόρασε το υγρό από το διαδίκτυο έναντι 45 ευρώ, ενώ από την αρχή έχει εκφράσει την μετάνοια του για την επίθεση και έχει ζητήσει συγγνώμη.

Ενώπιον της ανακρίτριας ο κατηγορούμενος κατέθεσε πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα στο οποίο αντικρούει την κατηγορία που τον βαρύνει.

Μετά το πέρας της διαδικασίας ο υπό καθαίρεση ιερέας επέστρεψε στην φυλακή.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Βουλή: Τι “είδαν” οι κάμερες

Tik Tok: χειρονομία για βοήθεια έσωσε έφηβη

Λογαριασμός ρεύματος: έρχεται νέο πακέτο ελαφρύνσεων