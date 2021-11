Πολιτική

Κορονοϊός - Τσίπρας: Αν δεν μπορεί ο Μητσοτάκης... να φύγει

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για «τριτοκοσμική κατάσταση στα νοσοκομεία» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έχει παραιτηθεί κατά τις πιο σκοτεινές μέρες της πανδημίας». Χαρακτήρισε «επικίνδυνη την αντίληψη ότι ζούμε πανδημία ανεμβολίαστων», κατηγορώντας τη Μίνα Γκάγκα ότι με τη δήλωσή της περί διαλογής ασθενών έκανε «ομολογία απόλυτης κυβερνητικής αποτυχίας».

«Αν δεν μπορεί να διαχειριστεί την πανδημία ο κ. Μητσοτάκης να αποχωρήσει για να σώσουμε όσους μπορούμε», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ολόκληρη η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα

Μετά από αιφνιδιαστική επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Δυστυχώς μετά από δύο χρόνια και ενώ είχε δημιουργηθεί η αίσθηση ότι βγαίνουμε από τις πιο σκοτεινές μέρες, βρισκόμαστε τώρα στις πιο σκοτεινές μέρες της πανδημίας. Και δυστυχώς βρισκόμαστε σε αυτές τις πιο σκοτεινές μέρες με την κυβέρνηση να έχει παραιτηθεί.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει κηρύξει από τον περασμένο Φλεβάρη δυο τρεις φορές τη λήξη της πανδημίας και βρισκόμαστε τώρα δυστυχώς όχι στο τελευταίο μίλι αλλά σε έναν Γολγοθά που φαίνεται ότι είναι ατελείωτος.

Επισκέφθηκα σήμερα το Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη για να δω ο ίδιος την κατάσταση την οποία βιώνουν νοσηλευτές, γιατροί και υγειονομικό προσωπικό. Τη Θεσσαλονίκη, που όπως όλη η βόρεια Ελλάδα, είναι για μια ακόμη φορά το επίκεντρο της πανδημίας, δυστυχώς όμως πολύ νωρίτερα από ό,τι πέρυσι.

Στη χρονική αντιστοίχηση, φέτος αρχές του Νοέμβρη είμαστε με σχεδόν διπλάσια επιβάρυνση από την αντίστοιχη που είχαμε πέρυσι τέτοιο καιρό. Τα κρούσματα ανεβαίνουν και έχουμε μπροστά μας μία πολύ δύσκολη χειμωνιάτικη περίοδο.

Αναρωτιέμαι, πότε θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη η κυβέρνηση να πάρει δύσκολες αποφάσεις και κυρίως να σταματήσει μία επικίνδυνη κατά την άποψή μου αντίληψη την οποία διαχέει στην ελληνική κοινωνία, ότι αυτό που ζούμε είναι η πανδημία των ανεμβολίαστων.

Αυτό, πέρα από ότι είναι ρατσιστικό απέναντι στο 40% των συμπολιτών μας, που έχουν βεβαίως ευθύνη που δεν έχουν εμβολιαστεί αλλά έχει ευθύνη και η κυβέρνηση που δεν τους έχει πείσει, είναι και επικίνδυνο γιατί δημιουργεί μία αίσθηση χαλαρότητας στο υπόλοιπο 60% που έχουν εμβολιαστεί.

Ρώτησα και πήρα τις πληροφορίες για ένα 20% στις κλινικές Covid που είναι εμβολιασμένοι και για ένα ποσοστό και τις ΜΕΘ που επίσης είναι εμβολιασμένοι και νοσούν. Αυτό συμβαίνει γιατί η μετάλλαξη «Δ» έχει μειώσει κάπως την αποτελεσματικότητα και γιατί έχουμε ήδη τη γνώση ότι τα αντισώματα διαρκούν περίπου έξι μήνες. Πράγμα που σημαίνει ότι οφείλουμε όλοι να προσέχουμε περισσότερο, να φοράμε τις μάσκες μας, να μην συμπεριφερόμαστε σαν να έχει τελειώσει η πανδημία με το που εμβολιαστήκαμε, παρότι η κυβέρνηση μέσα στην επιπολαιότητά της μας είπε ότι είναι επιχείρηση «Ελευθερία», εμβολιάστηκες και τελείωσες. Και κυρίως, να σπεύσουμε όλοι για την τρίτη δόση, για να μειώσουμε αυτή τη μεγάλη επιβάρυνση που έχει σήμερα το σύστημα Υγείας και κυρίως να μειώσουμε τους θανάτους.

Δεύτερο και κρίσιμο, είναι ότι επισκέφθηκα ένα νοσοκομείο που έχει 4 συμπολίτες μας διασωληνωμένους εκτός Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Επισκέπτομαι μία πόλη όπου έχει γίνει δωρεά 18 κλινών ΜΕΘ από την Επιτροπή 2021 και αυτές οι κλίνες δεν μπορούν να λειτουργήσουν γιατί δεν υπάρχει προσωπικό.

Αναρωτιέμαι, έχουν περάσει δύο χρόνια. Δεν μπορούσε η κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει την ανάγκη να προχωρήσει σε προσλήψεις γιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων και υγειονομικού προσωπικού; Είναι δυνατόν να ακούμε δηλώσεις σαν αυτές της αναπληρώτριας Υπουργού, η οποία δεν είναι πολιτικός και λέει κάποιες αλήθειες, ότι δεν υπάρχουν γιατροί να στελεχώσουν τις ΜΕΘ και τις κλίνες τους, δύο χρόνια μετά; Και να λέει ότι θα φθάσουμε πολύ σύντομα ξανά στο σημείο να διαλέγουν οι γιατροί ποιους ανθρώπους θα σώσουν και θα βάλουν στις ΜΕΘ και ποιους θα αφήσουν απ΄ έξω;

Αυτές οι δηλώσεις που αποτυπώνουν την πραγματικότητα γιατί είναι ειλικρινείς, είναι ταυτόχρονα και παραδοχή της απόλυτης αποτυχίας της κυβέρνησης να διαχειριστεί την πανδημία.

Κάθε εβδομάδα χάνουμε ένα μικρό χωριό. Ο Οκτώβρης έφυγε με 1.200 συμπολίτες μας που χάθηκαν από την πανδημία. Το κρίσιμο λοιπόν για εμένα είναι ότι η κυβέρνηση οφείλει να παραδεχθεί ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ο Πρωθυπουργός να μην είναι αρνητής της πραγματικότητας, να παραδεχθεί τη δυσκολία, να πάρει κρίσιμες και δύσκολες αποφάσεις. Εάν δεν μπορεί να πάρει δύσκολες αποφάσεις, εάν δεν μπορεί να πείσει τους πολίτες να προχωρήσουν στον εμβολιασμό, αν δεν μπορεί να διαχειριστεί την πανδημία με όρους προστασίας απέναντι στη δημόσια Υγεία και τους πολίτες, τότε καλύτερα να αποχωρήσει για να σώσουμε όσους περισσότερους συμπολίτες μας μπορούμε να σώσουμε. Αυτή η τριτοκοσμική κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία μας δύο χρόνια μετά και με προσωπικό το οποίο έχει υποστεί τεράστια κόπωση και πια δυστυχώς ούτε καν χειροκροτείται αλλά καμιά φορά ξυλοκοπείται κιόλας όταν διαμαρτύρεται, δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί».

