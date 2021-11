Life

“Game Of Chefs”: ομαδική δοκιμασία με ψάρι (εικόνες)

Ακόμη μια δυνατή μαγειρική πρόκληση την Δευτέρα, για τις ομάδες των τριών κριτών, που θα δώσει ασυλία σε μόνο έναν παίκτη.

Το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, για άλλη μία καυτή μάχη των KITCHEN BATTLES.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Απόψε, θα δούμε την 1η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ, με θέμα το ψάρι. Κάθε ομάδα καλείται να ετοιμάσει ένα εντυπωσιακό πιάτο με ψάρι, το οποίο θα συνοδεύεται με σάλτσα και γαρνιτούρα της επιλογής της.

Οι τρεις σεφ, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, και οι ομάδες τους διασταυρώνουν τις… κουτάλες τους σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Για την ΓΚΡΙ ΟΜΑΔΑ (ΛΑΝΤΟΣ) μαγειρεύουν οι Βαγγέλης Μπάκας, Φραγκίσκος Μπαλαρίνης, Φράνς Χοριέτι και Άντζελα Παπαβασιλείου. Για τη ΜΠΛΕ ΟΜΑΔΑ (ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ) μαγειρεύουν οι Άγγελος Σακάι, Ελένη Σκληρού, Διαμαντής Αναστασόπουλος και Βασίλης Σωκιανός. Για τη ΧΑΚΙ ΟΜΑΔΑ (ΚΟΝΤΟΒΑΣ) μαγειρεύουν οι Αλέξανδρος Καρακατσάνης, Γιώργος Μπερκάκης και Άλκης Μαρκογιαννάκης.

Η Ντορέττα τους θυμίζει πως δεν ισχύει η ασυλία για τις ομάδες που κερδίζουν και ότι όλοι οι παίκτες θα μαγειρεύουν και στην ατομική δοκιμασία αποχώρησης εκτός από έναν στον οποίο θα δώσει την ασυλία ο ίδιος ο σεφ της ομάδας.

Οι διαγωνιζόμενοι σηκώνουν τα μανίκια τους και οι κατσαρόλες… πιάνουν φωτιά!

Στο τέλος της δοκιμασίας, 11 γευσιγνώστες, οι οποίοι είναι καθηγητές και απόφοιτοι του ΙΕΚ PRAXIS, θα δοκιμάσουν τα πιάτα, χωρίς να ξέρουν σε ποια ομάδα ανήκει το καθένα, θα τα κρίνουν και θα δώσουν την ψήφο τους σε αυτά που θα ξεχωρίσουν. Η ομάδα που θα κερδίσει τις περισσότερες ψήφους θα είναι η νικήτρια.

Τα πιάτα θα κρίνουν οι: Βασίλης Σπόρος, Δημήτρης Τσώτσος, Γεώργιος Θεοδώρου, Νίκος Ντάνος, Ζέτα Σπιταδάκη, Αχιλλέας Πολίτης, Αλέξανδρος Κοσκινάς, Γεώργιος Αναστασόπουλος, Βίκυ Αβραμίδου, Ζωή Λαζαρίδου, Λευτέρης Ζαφειρόπουλος.

Πώς αντιμετωπίζουν τα μέλη της ΧΑΚΙ ΟΜΑΔΑΣ το γεγονός ότι από εδώ και πέρα στις ομαδικές θα μαγειρεύουν και οι 3;

Ποιος είναι ο ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ;

Για ποιο λόγο παραπονιέται ο Φραγκίσκος Μπαλαρίνης; Τι έχει κερδίσει με το σπαθί του;

Ποιος από την ΜΠΛΕ ΟΜΑΔΑ θέλει περισσότερο την ΑΣΥΛΙΑ;

Γιατί εκνευρίζεται ο Άγγελος Σακάι με τον Διαμαντή Αναστασόπουλο;

Ποιο άτομο θεωρεί ο Βασίλης Σωκιανός ότι δεν κάνει για μάγειρας, λόγω του χαρακτήρα του;

Γιατί η Φωτεινή Καρακατσάνη αγχώνεται, βλέποντας πώς κινείται η ΓΚΡΙ ΟΜΑΔΑ στην κουζίνα;

Ποια παρασκευή δυσκολεύει την ΓΚΡΙ ΟΜΑΔΑ; Θα καταφέρει να βγάλει πιάτο;

Θα κερδίσει, τελικά, στη δοκιμασία ο Άνταμ Κοντοβάς με Buzzer Beater, ή θα μείνει με 2 παίκτες;

Ποιος από τους κριτές δείχνει φανερά απογοητευμένος από την ομάδα του;

