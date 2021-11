Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Ψιλικατζίδικο: Ομολόγησαν την φονική ληστεία οι δράστες

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τις συνθήκες θανάτου του άτυχου υπαλλήλου. Ποιο στοιχείο άνοιξε το δρόμο για την εξιχνίαση του εγκλήματος.

Συνελήφθη ο δράστης της αιματηρής ληστείας που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε ψιλικατζίδικο της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός δράστης συνελήφθη στο σπίτι του σήμερα το πρωί, ενώ χθες το βράδυ συνελήφθη ο συνεργός του. πρόκειται για έναν 27χρονο υπήκοο Αλβανίας και έναν 35χρονο Έλληνα.

Αμφότεροι φέρονται να έχουν ομολογήσει την ληστεία μετά φόνου. Οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν φθάσει στα ίχνη τους από ένα αποτύπωμα που βρέθηκε στο ψιλικατζίδικο. Το αποτύπωμα ανήκει στον Έλληνα συνεργό του δράστη και βρισκόταν στην βάση δεδομένων της Αστυνομίας, μετά την σήμανση του άνδρα το καλοκαίρι, οπότε είχε προσαχθεί για υπόθεση ναρκωτικών.

Το βράδυ της Κυριακής οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον οδήγησαν στην Ασφάλεια, όπου ανακρινόμενος υπέδειξε τον συνεργό του και υπαίτιο της δολοφονίας, τον 27χρονο Αλβανό, που συνελήφθη το πρωί μέσα στο σπίτι του, σε αστυνομική επιχείρηση.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ρίχνουν φως στην αιτία θανάτου του 44χρονου υπαλλήλου του ψιλικατζίδικου στη Θεσσαλονίκη. Ο δράστης εισέβαλε στο κατάστημα με στόχο τη ληστεία και χτύπησε με τη λαβή του πιστολιού τον υπάλληλο στο κεφάλι προκαλώντας του κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του 44χρονου υπαλλήλου προήλθε από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πυροβολισμό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενώ ο ληστής χτυπούσε με τη λαβή του όπλου τον 44χρονο, το όπλο εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα μια σφαίρα να καρφωθεί από το κεφάλι στον θώρακα.

