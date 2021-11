Κοινωνία

Δολοφονία μπάτλερ στη Θεσσαλονίκη: Η απόφαση του δικαστηρίου

Ομόφωνα η απόφαση του Πενταμελούς Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης για τον θάνατο του 25χρονου μπάλτερ.

Με την ένδειξη ανεξιχνίαστος θα παραμείνει ο φάκελος της δολοφονίας του 25χρονου οικιακού βοηθού από την Σρι Λάνκα, η σορός του οποίου είχε βρεθεί πριν από 8,5 χρόνια να επιπλέει στην πισίνα της πολυτελούς οικίας όπου εργαζόταν, στους Ελαιώνες Πυλαίας, ενώ έφερε σημάδια που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι στραγγαλίστηκε.

Ο 36χρονος, που κατηγορήθηκε για τον θάνατο του άτυχου μετανάστη, αθωώθηκε σήμερα λόγω αμφιβολιών, με ομόφωνη απόφαση του Πενταμελούς Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης. Την αθώωσή του, για τον ίδιο λόγο, είχε ζητήσει κατά την αγόρευσή του και ο εισαγγελέας της έδρας.

Στην απολογία του, ο 36χρονος, γιος της οικογένειας για την οποία εργαζόταν το θύμα, υπεραμύνθηκε της αθωότητάς του, λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα. Ο ίδιος είχε καταστεί κατηγορούμενος, καθώς ήταν ο τελευταίος που είδε ζωντανό τον 25χρονο, ενώ επιπλέον δεν υπήρξε άλλο πρόσωπο μέσα στο σπίτι. Παραπέμφθηκε δε να δικαστεί ενώπιον της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης επειδή υπηρετούσε τότε τη στρατιωτική του θητεία.

Οι στρατιωτικοί δικαστές και ένορκοι συντάχθηκαν με την προηγούμενη πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος, αξιολογώντας το σύνολο των αποδεικτικών μέσων και τις μαρτυρικές καταθέσεις, ζήτησε την αθώωση του κατηγορούμενου, λόγω αμφιβολιών ως προς το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας, παρότι, όπως πρόσθεσε ο ίδιος, "θεωρώ ως πιθανότερη εκδοχή το έγκλημα να τελέστηκε από τον κατηγορούμενο".

Ο εισαγγελέας, κατά την πολύωρη αγόρευσή του, άφησε σαφείς αιχμές σε βάρος της αστυνομίας όσον αφορά το προανακριτικό της έργο, εστιάζοντας κυρίως στο γεγονός ότι δεν εξετάστηκαν τα ρούχα του θύματος για τυχόν ανεύρεση DNA. "Κακώς τα έβαλε ο ιατροδικαστής σε σακούλα. Η αστυνομία τα είδε και τα θεώρησε ως μη αξιοποιήσιμα στοιχεία για την υπόθεση", σημείωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για "μεγάλη παράλειψη".

Στην ίδια πρόταση ο εισαγγελέας εξέτασε διάφορες εκδοχές, μεταξύ αυτών τη διάρρηξη- κλοπή ή το ενδεχόμενο το θύμα να είχε "εχθρούς" ή να επρόκειτο για έγκλημα σεξουαλικής φύσεως. Επικαλούμενος τα ευρήματα τόσο της Αστυνομίας όσο και της ιατροδικαστικής έκθεσης, εκτίμησε όμως ότι κανένα από τα παραπάνω σενάρια δεν επιβεβαιώνεται.

