Κόσμος

Βόρεια Μακεδονία: Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Ζάεφ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατέθεσαν στη Βουλή πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Η αντίδραση του Ζόραν Ζάεφ.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατέθεσαν στη Βουλή πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης του Ζόραν Ζάεφ.

Προηγουμένως χθες, ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι είχε δώσει "διορία" στον Ζάεφ να παραιτηθεί μέχρι σήμερα το απόγευμα κάτι το οποίο δεν έγινε.

Ο βουλευτής του VMRO-DPMNE Αλεξάνταρ Νικόλοφσκι, παρουσιάζοντας την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, ανέφερε ότι αυτή υποστηρίζεται από 61 βουλευτές, από 120 που αριθμεί το σύνολο της Βουλής.

Την πρόταση μομφής, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Νικόλοφσκι, υποστηρίζουν ο συνασπισμός υπό το VMRO-DPMNE (44 βουλευτές), τα αλβανικά κόμματα "Συμμαχία για τους Αλβανούς-Εναλλακτική" (12 βουλευτές) και "BESA" (3 βουλευτές) και το κόμμα "Levica" (Αριστερά - 2 βουλευτές).

Πάντως, προηγουμένως σήμερα ο βουλευτής της "Συμμαχίας για τους Αλβανούς-Εναλλακτική", Σκεντέρ Ρετζέπι δήλωσε πως δεν μπορεί να συνταχθεί με μία πρωτοβουλία που υποστηρίζεται και από το εθνικιστικό κόμμα "Levica", το οποίο διατηρεί σταθερά αντιαλβανικό προφίλ.

Ο Αλεξάνταρ Νικόλοφσκι, ερωτώμενος σχετικά, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο Σκεντέρ Ρετζέπι θα ψηφίσει υπέρ της πρότασης μομφής.

Μετά την κατάθεση της πρότασης μομφής, ο Πρόεδρος της Βουλής αναμένεται να ορίσει συνεδρίαση του Σώματος για την εξέταση της πρότασης. Η συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης μομφής διαρκεί τρεις ημέρες. Για να εγκριθεί η πρόταση μομφής πρέπει να ψηφιστεί από τουλάχιστον 61 βουλευτές.

Ο Νικόλοφσκι ανέφερε ότι το VMRO- DPMNE αναμένει πως η ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης μομφής θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου.

Η αντίδραση του Ζόραν Ζάεφ

O πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ, σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τοποθετήθηκε για την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε νωρίτερα σήμερα η αντιπολίτευση.

Στην ανάρτησή του αυτή, ο Ζόραν Ζάεφ σημειώνει:

«Για να εξυπηρετήσουν την μάταιη επιθυμία τους για εξουσία, ήταν έτοιμοι να οδηγήσουν τη χώρα στον κατήφορο και ο λαός να υποφέρει. Αυτές τις μέρες γινόμαστε μάρτυρες μιας προσπάθειας να τεθούν σε κίνδυνο η Συμφωνία των Πρεσπών, η Συμφωνία Καλής Γειτονίας με τη Βουλγαρία, η Συμφωνία της Οχρίδας, η κοινή και ισότιμη κοινωνία μας, η ειρήνη των πολιτών στο εσωτερικό και οι καλές σχέσεις μας με τους γείτονες.

Όμως αυτή η χώρα έχει τον λαό της, πολίτες δημοκράτες, αγωνιστές και πολιτικούς και κόμματα που δεν θα επιτρέψουν στον Μίτσκοσκι, τον Απασίεφ (σ.σ. αρχηγός του εθνικιστικού κόμματος "Levica"- Αριστερά) και τον Γκρούεφσκι να καταλάβουν και να καταστρέψουν ξανά τη χώρα. Ο σκοπός μας είναι και πολιτικός και κρατικός. Γνωρίζω ότι η πλειοψηφία των πολιτών μας και η πλειοψηφία των βουλευτών μας υποστηρίζουν περήφανα αυτόν τον σκοπό. Η δημοκρατία, η ελευθερία, η αλληλεγγύη και η ενότητα είναι οι αξίες μας».

Ειδήσεις σήμερα:

“Ράδιο Αρβύλα”: πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 με…. ποδαρικό από τον Χατζηνικολάου

Θεσσαλονίκη - Ψιλικατζίδικο: Ομολόγησαν την φονική ληστεία οι δράστες

Νέα Ιωνία - Σχολείο: Έπεσαν σοβάδες μέσα σε αίθουσα (εικόνες)