Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα 7335 κρούσματα της Δευτέρας

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ . Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του κορονοϊού.

Αυξήθηκε κατά πολύ και την Δευτέρα η “μαύρη λίστα” των θανάτων από επιπλοκές κορονοϊού. Παράλληλα, στα ύψη παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Δευτέρα νέο ρεκόρ απο την αρχή της πανδημίας, με 7.335 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 7.335 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 19 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 17 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 1455 νέα κρούσματα, στην Θεσσαλονίκη 1298 και στην Λάρισα 416.

Οι περιφερειακές ενότητες με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι αλφαβητικά οι:

Aιτωλοακαρνανία 137

Αχαΐα 242

Έβρος 161

Ημαθία 146

Ιωάννινα 170

Καβάλα 107

Κοζάνη 245

Μαγνησία 253

Μεσσηνία 114

Ξάνθη 115

Πέλλα 159

Πιερία 135

Σέρρες 178

Τρίκαλα 124

Φθιώτιδα 121

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

