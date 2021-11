Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Regeneron: Προστασία έως 8 μήνες με το φάρμακο αντισωμάτων

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της έρευνας για την θεραπεία αντισωμάτων, RECEN-COV.



Η Regeneron ανέφερε σήμερα ότι μία δόση του κοκτέιλ αντισωμάτων που παρασκευάζει μείωσε τον κίνδυνο μόλυνσης από την COVID-19 κατά 81,6% για δύο έως οκτώ μήνες μετά τη χορήγηση του φαρμάκου σε δοκιμή τελικού σταδίου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η θεραπεία αντισωμάτων, RECEN-COV, έχει τη δυνατότητα να παράσχει μακράς διάρκειας ανοσία στη μόλυνση από την COVID-19, δήλωσε ο Μάιρον Κόεν, ο οποίος ηγείται των προσπαθειών για μονοκλωνικά αντισώματα στο Δίκτυο Πρόληψης της COVID-19 για Εθνικά Ινστιτούτα των ΗΠΑ για την Υγεία.

Η ανοσία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους ανοσοκατεσταλμένους και τους ανθρώπους που δεν ανταποκρίνονται στα εμβόλια, ανέφερε η εταιρία.

Η θεραπεία έχει δείξει προηγουμένως μείωση κατά 81,4% του κινδύνου στη διάρκεια του πρώτου μήνα μετά τη χορήγησή της. Στη διάρκεια της οκτάμηνης περιόδου αξιολόγησης, δεν σημειώθηκαν νοσηλείες για την COVID-19 στην ομάδα του REGEN-COV, όμως στην ομάδα που έλαβε το ψευδοφάρμακο (placebo), καταγράφηκαν έξι τέτοια συμβάντα, ανέφερε η Regeneron.

Η ρυθμιστική αρχή υγείας των ΗΠΑ διεύρυνε τον Ιούλιο την άδεια της REGEN-COV προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρήση της ως προληπτικής θεραπείας σε ανθρώπους που εκτίθενται σε μολυσμένα άτομα και εκείνους σε μεγάλο κίνδυνο τέτοιας έκθεσης σε χώρους όπως οι οίκοι ευγηρίας ή οι φυλακές.

Το φάρμακο έλαβε άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο Νοέμβριο για τη θεραπεία ανθρώπων με ήπια έως μέτρια νόσηση από COVID-19.

