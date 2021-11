Κοινωνία

Σύνταγμα: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων

Ποιες μέρες και ώρες θα υπάρξουν αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την 9 και 10-11-2021 και κατά τις ώρες 22.00΄ έως 06.00΄ της επομένης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της οδού Πλατεία Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρ. Σερβίας και Μητροπόλεως.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

