Κορονοϊός: Πέθαναν μητέρα και δύο γιοί

Ξεκλήρισε οικογένεια ο κορονοϊός, καθώς με λίγες ημέρες διαφορά, χάθηκαν η μάνα και τα δύο παιδιά της.

Δεν έχουν τελειωμό οι οικογενειακές τραγωδίες που αποκαλύπτονται τον καιρό της πανδημίας.

Μία τέτοια ξαναχτύπησε τη Φθιώτιδα και αφορά το θάνατο του συνταξιούχου στρατιωτικού γιατρού, Νίκου Χριστοδούλου, ο οποίος σε ηλικία 66 ετών κατέληξε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Σωτηρία από επιπλοκές που του δημιούργησε ο κορoνοϊός.

Πριν από ακριβώς 15 ημέρες είχε καταλήξει από τον κορoνοϊό ο 63χρονος αδελφός του, Γιάννης, Πρόεδρος επί δύο και πλέον δεκαετίες στον Παλαμά Δομοκού, ενώ στις 13 Οκτωβρίου είχε φύγει χτυπημένη από τον ιό και η 91χρονη μητέρα τους.

Όπως είχε αποκαλύψει η σύζυγος του πρόωρα χαμένου Γιάννη Χριστοδούλου, τόσο ο ίδιος όσο και η πεθερά της δεν είχαν εμβολιαστεί, καθώς είχαν επηρεαστεί από τον γιατρό ότι ο κορoνοϊός είναι μια ίωση όπως όλες οι άλλες.

Πηγή: lamiareport.gr

