Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: "καμπανάκι" για εγκύους, τρίτη δόση και τεστ αντισωμάτων

Τι λέει για τους κινδύνους εγκύων - λεχώνων και των μωρών τους, την τρίτη δόση για εμβολιασμένους που νόσησαν μετά τις δύο δόσεις εμβολιασμού και τις ”απάτες” από τα αντισώματα.

Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης για την πορεία της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού έναντι του κορονοϊού τόνισε πως «μεταξύ των ανεμβολίαστων περιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός εγκύων και γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας, που λόγω πλημμελούς πληροφόρησης ακόμη και από τον γιατρό τους, εκθέτουν το έμβρυο σε κινδύνους. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι τα εμβόλια επηρεάζουν την γονιμότητα άμεσα ή σε μελλοντικό χρόνο. Οι έγκυες με κορονοϊό έχουν άμεσο κίνδυνο για πρόωρο τοκετό και για προεκλαμψία».

Όπως επεσήμανε η κ. Θεοδωρίδου, «οι γυναίκες στην εγκυμοσύνη και για 42 ημέρες μετά τον τοκετό κινδυνεύουν όπως οι ευπαθείς ομάδες με υποκείμενα νοσήματα. Τα εμβόλια είναι ασφαλή ακόμη και για εμβολιασμό στο πρώτο τρίμηνο, ενώ τα αντισώματα προστατεύουν και το νεογνό».

Για την τρίτη δόση του εμβολίου σε άτομα άνω των 18 ετών, η πλατφόρμα για τον ορισμό ραντεβού για την οποία άνοιξε την Παρασκευή, η κ. Θεοδωρίδου είπε ότι προστατεύει σημαντικά από την σοβαρή νόσηση και τον θάνατο και τόνισε χαρακτηριστικά πως «με την εφαρμογή του βασικού εμβολιασμού θεωρείται ότι έχουν αποτραπεί 8.500 θάνατοι».

Σημείωσε ακόμη πως «δεν έχουν δίκιο όσοι θεωρούν πως 6 μήνες μετά από τον εμβολιασμό τους είναι σαν να είναι ανεμβολίαστοι. Η τρίτη δόση ενισχύει τα αντισώματα, μειώνει την πιθανότητα προσβολής από τον κορονοϊό και μειώνει, σε περίπτωση προσβολής από τον κορονοϊό, από σοβαρή νόσηση».

Κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου, η κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε πως «πολλοί εμβολιασμένοι πολίτες αναβάλλουν την τρίτη δόση, διότι ο τίτλος των αντισωμάτων που διαπιστώνεται ότι έχουν είναι σημαντικός. Θυμίζουμε ωστόσο ότι τα τεστ αντισωμάτων δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτόν τον σκοπό και πολλές φορές παραπλανούν τους εμβολιαζόμενους, καθώς τα αντισώματα που εμφανίζονται δεν προστατεύουν έναντι του κορονοϊού».

«Η νόσηση θεωρείται σαν πρώτη δόση εμβολίου. Εάν κάποιος είχε κάνει και τις δύο δόσεις των εμβολίων και νόσησε, αυτό θεωρείται ως αποτυχία των εμβολίων και επομένως αφού αναρρώσει θα πρέπει να κάνει και αυτός την τρίτη δόση του εμβολίου», διευκρίνισε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

