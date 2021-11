Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Ανακοίνωση για τον τραυματισμό πυροσβέστη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε η ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τον τραυματισμό του πυροσβέστη έξω από το υπουργείο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής σε νέα ανακοίνωσή της σχετικά με τα επεισόδια που έγιναν, την περασμένη Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου, έξω από το Yπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στη λεωφόρο Κηφισίας, κατά τη συγκέντρωση συμβασιούχων πυροσβεστών, όπου υπήρξαν δύο περιστατικά τραυματισμού, αναφέρει ότι οι αστυνομικές δυνάμεις δεν έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου - λάμψης.

Παράλληλα, η ΓΑΔΑ σημειώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διοικητική διερεύνηση.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ράδιο Αρβύλα”: πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 με…. ποδαρικό από τον Χατζηνικολάου

Βόρεια Μακεδονία: Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Ζάεφ

Κορονοϊός: πολιτική κόντρα για τα μέτρα και το ΕΣΥ