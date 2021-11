Οικονομία

Μητσοτάκης: Κορυφαίας σημασίας τα αρδευτικά έργα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα έργα υποδομών αγροτικής ανάπτυξης μέσω ΣΔΙΤ.



«Η χώρα έχει να δρομολογήσει ένα μεγάλο συνεκτικό σχέδιο αρδευτικών έργων ουσιαστικά από τη δεκαετία του '60.Και σήμερα έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσουμε σε διαφορετικές συνθήκες, πιο δύσκολες, λόγω της κλιματικής αλλαγής, να κάνουμε πράξη ένα έργο το οποίο έχει πανελλήνιο αποτύπωμα και αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα έλλειψης αρδευτικού νερού σε πολλές περιοχές της χώρας» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα έργα υποδομών αγροτικής ανάπτυξης μέσω ΣΔΙΤ.

Επισήμανε ότι το καθένα από τα έργα τα οποία παρουσιάστηκαν έχει τη δική του τοπική σημασία. «Γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι για την πεδιάδα της Ξάνθης το έργο της μετακίνησης των υδάτων του Νέστου, ένα έργο που συζητιέται δεκαετίες. Επίσης το έργο του Ταυρωπού έχει τεράστια σημασία διότι δεν χρειάζεται μόνο να φτιάχνουμε καινούργια φράγματα πρέπει να παρεμβαίνουμε και στα ίδια τα αρδευτικά δίκτυα, να τα εκσυγχρονίζουμε. Διότι γνωρίζουμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη διαχείριση των νερών, δεν αφορά μόνο το γεγονός ότι το νερό λιγοστεύει σε κάποιες περιοχές της χώρας, αφορά και στις απώλειες, ειδικά στα δίκτυα μεταφοράς νερού, τα πιο πεπαλαιωμένα. Το 80% περίπου του νερού που κατευθύνεται στην άρδευση, ένα μεγάλο κομμάτι του χάνεται επειδή δεν έχουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και τα σύγχρονα δίκτυα ώστε να περιορίσουμε τις απώλειες» είπε.

Επίσης ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι τα έργα αυτά είναι κορυφαίας σημασίας για μια χώρα η οποία επενδύει στον πρωτογενή της τομέα και θέλει οι αγρότες της να μην έχουν άγχος για το νερό και να μην καταφεύγουν σε ακριβές γεωτρήσεις οι οποίες πολύ συχνά έχουν μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση. «Και τα δευτερεύοντα περιβαλλοντικά οφέλη από το πρόγραμμα είναι απολύτως προφανή αρκεί να δει κανείς τους υδροβιότοπους που δημιουργήθηκαν από έργα που κατασκευάστηκαν σε άλλες δεκαετίες του 20ου αιώνα για να αντιληφθεί πόσα παράπλευρα αναπτυξιακά οφέλη μπορεί να έχει μια περιοχή από τέτοια έργα» είπε.

«Επίσης είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο θα δρομολογηθεί του πρόγραμμα αυτό. Για πρώτη φορά δρομολογούμε τέτοια έργα με τη μέθοδο της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα» είπε ο πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι για να υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό απαιτείται ταχύτητα και συμμόρφωση στα χρονοδιαγράμματα, καθώς όπως είπε «Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης έρχονται με αρκετές αιρεσιμότητες όχι μόνο ως προς τον τρόπο αξιοποίησής τους αλλά και προς τις διαδικασίες».

Τέλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια προσωπική αναφορά στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ο οποίος, όπως είπε είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πριν από την εποχή του, για τα ζητήματα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. «Ίσως κάποιοι θα θυμάστε ότι στις αρχές της δεκαετίας του '90 ήταν εποχές που αντιμετωπίζαμε και τότε προβλήματα λειψυδρίας, πρόβλημα ύδρευσης και πολλά σημαντικά έργα υποδομής δρομολογήθηκαν και ολοκληρώθηκαν ως προς την ύδρευση της Αθήνας αλλά δρομολογήθηκε και ένα πολύ σημαντικό έργο μικρών και μεσαίων λιμνοδεξαμενών το οποίο έλυσε προβλήματα άρδευσης και ύδρευσης για πολλές δεκαετίες. Ένα εκ των οποίων είναι και τα δύο φράγματα της Μυκόνου τα οποίο επέτρεψαν στη Μύκονο να είναι αυτό που είναι σήμερα. Διότι αν δεν υπήρχαν τα φράγματα αυτά η Μύκονος δεν θα είχε νερό και θα ήταν εξαρτημένη από τις μεταφορές νερού και είναι αμφίβολο αν θα μπορούσε να έχει την ανάπτυξη και τη δυναμική που έχει και από την οποία ωφελούνται πρωτίστως οι κάτοικοί της» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ράδιο Αρβύλα”: πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 με…. ποδαρικό από τον Χατζηνικολάου

Ληστεία μετά φόνου στη Θεσσαλονίκη: Θρήνος στην κηδεία του 44χρονου

Tik Tok: χειρονομία για βοήθεια έσωσε έφηβη