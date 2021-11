Life

“Ράδιο Αρβύλα”: η “πρώτη πρεμιέρα” πριν την επιστροφή στον “αέρα” του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Άκρως ανατρεπτική η εμφάνιση και η συζήτηση του Αντώνη Κανάκη και της παρέας του με τον Νίκο Χατζηνικολάου, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της πρώτης εκπομπής του «Ράδιο Αρβύλα» στον ΑΝΤ1.

Απόλυτα «φυσιολογική» για τους «Ράδιο Αρβύλα» ήταν η παρουσία τους στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, λίγα λεπτά πριν από την πρεμιέρα τους στον «αέρα» του σταθμού.

«Χαιρόμαστε που είμαστε και πάλι στον ΑΝΤ1. Μπορεί να φαίνεται ότι επικρατεί ηρεμία, αλλά γίνεται ένας χαμός», είπε ο Αντώνης Κανάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Τα πειράγματα και τα δηκτικά σχόλια έδιναν και έπαιρναν μεταξύ των μελών της παρέας της Θεσσαλονίκης και του Νίκου Χατζηνικολάου, ο οποίος αναρωτήθηκε κάποια στιγμή «που είναι ο συμμαθητής μου; Γιατί τον κρύβετε;».

Αμέσως, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος εμφανίστηκε μπροστά στην κάμερα και είπε πως «ήμουν συμμαθητής με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μια φορά συμμαθητής, για πάντα συμμαθητής. Ήταν απουσιολόγος και ήταν το καλύτερο παιδί στην τάξη», συμπληρώνοντας ενώ απευθύνθηκε στον Αντώνη Κανάκη «εμένα με βλέπεις πως είμαι. Αυτός γιατί έσπασε έτσι;» για να εισπράξει την απάντηση του Νίκου Χατζηνικολάου στον Αντώνη Κανάκη, «τα αστεία του με έσπασαν», φράση που προκάλεσε γέλια στα δύο πλατό.

Δείτε τι είπε η παρέα του «Ράδιο Αρβύλα» αλλά και το «δώρο» του Νίκου Χατζηνικολάου στον «Πασοκτζή», στο απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

