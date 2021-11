Πολιτική

Θεοδωρικάκος: οι πυροσβέστες φορούν το εθνόσημο και πρέπει να τηρούν τον νόμο

Τι είπε ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη για τα επεισόδια με τους πυροσβέστες, τις αλλαγές στην Άμεση Δράση μετά την καταδίωξη στο Πέραμα και την ενίσχυση των δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική.

«Κανένας, ακόμη και αν θεωρεί ότι έχει δίκιο δεν μπορεί να κλείνει κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και μάλιστα για πολύ ώρα, εμποδίζοντας την κυκλοφορία και μάλιστα σε περιοχή με πολλά νοσοκομεία, όπως εν προκειμένω. Υπάρχει νόμος για αυτό και ο νόμος πρέπει να τηρείται. Αυτό, άνθρωποι με στολή, όπως οι πυροσβέστες τους οποίους όλοι τιμούμε, θα έπρεπε να τηρήσουν τον νόμο», είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Σχολιάζοντας τα επεισόδια με τους πυροσβέστες, ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη είπε πως «οι πυροσβέστες θα έπρεπε να έχουν υπακούσει τον νόμο, να κλείσουν μια λωρίδα του δρόμου και να κάνουν την διαμαρτυρία τους. Υπήρχαν σχετικές διαπραγματεύσεις για να γίνει αυτό και όμως δεν εισακούστηκαν οι εισηγήσεις των αστυνομικών και μάλιστα δεν εισακούστηκαν από ανθρώπους που φορούν το εθνόσημο».

«Δεν δικαιολογεί αυτή η απόφαση, να είναι ανοιχτός ο δρόμος, το να έχει υπάρξει παραπανίσια άσκηση βίας. Για τον τραυματισμό του πυροσβέστη πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα, διότι δεν είναι σωστό ένας υπουργός να προδικάζει το αποτέλεσμα. Η έρευνα θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα και για τον τραυματισμό του πυροσβέστη και για τον τραυματισμό του φωτορεπόρτερ. Κανείς δεν πρέπει να λέει ότι «εντάξει, έγινε μια έρευνα και αυτό είναι». Η Αστυνομία έχει υποχρέωση να τηρεί πρώτη τους νόμους και αυτό θα γίνεται», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Σε ότι αφορά την δέσμευση του, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του για ενίσχυση της αστυνόμευσης, ο υπ. Προστασίας του Πολίτη, απάντησε στον Νίκο Χατζηνικολάου πως «την δέσμευση και την προτεραιότητα ήδη την κάνουμε πραγματικότητα. Είχαμε πει ότι οι αστυνομικοί θα πρέπει να είναι κοντά στους πολίτες και οι πολίτες να νιώθουν και να είναι ασφαλείς. Ήδη, ακόμη 1000 αστυνομικοί έχουν τοποθετηθεί στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής και έτσι πλέον την νύχτα από 60 περιπολικά έως τώρα, περιπολούν κάθε νύχτα 160 περιπολικά».

Για την καταδίωξη στο Πέραμα, που κατέληξε με τον θάνατο του νεαρού Ρομά, ο υπ. Προστασίας του Πολίτη, είπε ότι «μέσα από αυτή, προχώρησε μια αναδιοργάνωση της Άμεσης Δράσης, με ενίσχυση της με προσωπικό. Μέσα στο 2022 θα τοποθετηθούν κάμερες στις στολές τόσο των αστυνομικών της ΔΙΑΣ και της Άμεσης Δράσης, αλλά και στα περιπολικά της Άμεσης Δράσης. Παράλληλα, μέσα στον Νοέμβριο θα υπάρξει και σαφές εγχειρίδιο δράσης, με βάση και όσα ισχύουν διεθνώς».

«Το επιχειρησιακό πόρισμα για όσα έγιναν στην καταδίωξη στο Πέραμα, οδήγησαν στην αξιολόγηση της επιχειρησιακής δράσης της Αστυνομίας και σε αλλαγές, προκειμένου η Αστυνομία να γίνει πιο αποτελεσματική, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού», συμπλήρωσε ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη.

Για την 17 Νοέμβρη και τους φόβους για επεισόδια, ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι «μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας ενωτικός και ειρηνικός εορτασμός του Πολυτεχνείου. Η δουλειά της Αστυνομίας είναι να φροντίσει ώστε να τηρηθεί η τάξη. Θέλω να καλέσω όλους όσοι μετέχουν στον εορτασμό του Πολυτεχνείου να συμβάλλουν ώστε να είναι όπως πρέπει αυτός ο εορτασμός».

