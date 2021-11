Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Το εμβόλιο Sputnik Light παράγει ισχυρό επίπεδο αντισωμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ρωσία κινείται προς την κατεύθυνση να καταστήσει το Sputnik Light το κύριο εξαγώγιμο εμβόλιό της. Τι έδειξαν τα αποτελέσματα έρευνας.



Το ρωσικό μονοδοσικό εμβόλιο Sputnik Light έδειξε ότι διαθέτει καλά χαρακτηριστικά ασφαλείας και προκαλεί ισχυρή ανοσοαπόκριση, ιδίως σε άτομα που είχαν ήδη νοσήσει από την Covid-19, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών της φάσης Ι και ΙΙ που δημοσιεύθηκαν στο ιατρικό περιοδικό The Lancet Regional Health - Europe.

Το εμβόλιο, που συνιστά την πρώτη δόση του εμβολίου δύο δόσεων Sputnik V που παρουσιάστηκε πέρυσι, έχει ήδη εισέλθει σε μεταγενέστερες φάσεις μελετών και χρησιμοποιείται ευρέως στη Ρωσία, αλλά η δημοσίευση της πρώιμης έρευνας σε κορυφαίο δυτικό περιοδικό αποτελεί ορόσημο καθώς η Ρωσία κινείται προς την κατεύθυνση να καταστήσει το Sputnik Light το κύριο εξαγώγιμο εμβόλιό της.

Επιστήμονες του Ινστιτούτου Γκαμαλέι της Μόσχας που ανέπτυξε το εμβόλιο, έθεσαν υπό ιατρική παρακολούθηση 110 εθελοντές ηλικίας 18-59 ετών στην Αγία Πετρούπολη, οι οποίοι εμβολιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2021, μελετώντας την αντίδραση του ανοσοποιητικού τους συστήματος και τις κύριες παρενέργειες.

Τα αποτελέσματα ανέλυσαν την εξουδετέρωση του ιού έναντι της αρχικής παραλλαγής και έδειξαν μια μικρή αλλά στατιστικά σημαντική μείωση της απόκρισης των αντισωμάτων για τα στελέχη Άλφα και Βήτα. Το κυρίαρχο στέλεχος της Ρωσίας είναι πλέον η παραλλαγή Δέλτα.

«Το Sputnik Light θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τον πρωτογενή εμβολιασμό, αλλά θα μπορούσε επίσης να καταστεί χρήσιμο ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για περαιτέρω επανεμβολιασμό ή εμβολιασμό μετά από προηγούμενη νόσηση με Covid-19», αναφέρει η μελέτη.

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Υγείας Μιχαήλ Μουράσκα είχε δηλώσει ότι με την διασπορά της παραλλαγής Δέλτα, το υπουργείο συνέστησε τη χρήση του Sputnik Light μόνο για επαναληπτικό εμβολιασμό. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε αργότερα ότι το Sputnik Light ήταν ένα αυτόνομο εμβόλιο κατά της Covid-19, αλλά ορισμένες ρωσικές περιοχές ανέφεραν ότι είχαν αρχίσει να το χορηγούν μόνο σε άτομα με αντισώματα.

Το Sputnik Light εγκρίθηκε για κλινική χρήση στη Ρωσία στις 6 Μαΐου με βάση τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών που δημοσιεύθηκαν στο The Lancet, ενώ το Ινστιτούτο Γκαμαλέι έχει αρχίσει διεθνή και ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη της φάσης ΙΙΙ των κλινικών δοκιμών με 6.000 εθελοντές.

«Πιστεύουμε ότι το εμβόλιο Sputnik Light θα μπορούσε να συμβάλει στην επιτάχυνση του ρυθμού εμβολιασμού στη Ρωσία καθώς και σε άλλες χώρες που δεν διαθέτουν επαρκή προσφορά εμβολίων» έγραψαν οι επιστήμονες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Γκάγκα: σε επαφές χωρίς μέτρα οι περισσότερες μολύνσεις

Πολ Ραντ: Ο πιο σέξι άνδρας για το 2021

Εύα Μπουντούρη: Πέθανε η φωνή του “Εν Λευκώ”