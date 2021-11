Κοινωνία

Γλυφάδα: Χειροπέδες σε διακινητές σκληρών ναρκωτικών

Πουλούσαν σκληρά ναρκωτικά στα νότια προάστια. Δύο συλλήψεις.

Με τη διαδικασία του αυτοφώρου συνελήφθησαν το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (06/111) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο Ελληνες, ένας άνδρας και μια γυναίκα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί μετά από πληροφορίες που είχαν για διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης στην περιοχή της Γλυφάδας τους εντόπισαν και εξακρίβωσαν τη δράση τους.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους στη Γλυφάδα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• κοκαΐνη βάρους -672- γραμμαρίων

• ακατέργαστη κάνναβη (SKUNK) βάρους -6- κιλών και -565- γραμμαρίων

• κατεργασμένη κάνναβη βάρους -37,5- γραμμαρίων

• το χρηματικό ποσό των -29.800- ευρώ

• -2- ζυγαριές ακριβείας

• -4- συσκευές κινητής τηλεφωνίας

• Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

