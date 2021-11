Πολιτική

Επικοινωνία Δένδια - Λαβρόφ για τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο

Στο επίκεντρο των συνομιλιών και οι διμερείς σχέσεις ενόψει της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μόσχα.

Εκτεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας των δύο υπουργών Εξωτερικών βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις ενόψει της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μόσχα στις 8 Δεκεμβρίου, καθώς και οι εξελίξεις στην περιοχή της Μεσογείου, όπως γνωστοποιείται με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Νίκος Δένδιας και Σεργκέι Λαβρόφ συζήτησαν και για τις εξελίξεις στη Λιβύη.

Υψηλή είναι η αποτίμηση του ελληνορωσικού πολιτικού διαλόγου σε υψηλό και ανώτατο επίπεδο διαπίστωσαν κατά τη σημερινή τηλεφωνική τους συνομιλία οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ρωσίας Νίκος Δένδιας και Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Στη συνομιλία συζητήθηκαν «επίκαιρα ζητήματα συνεργασίας σε ποικίλους τομείς», ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη «έγκαιρης διοργάνωσης της 13ης συνεδρίας της Μικτής Διυπουργικής Ελληνο-Ρωσικής Επιτροπής για την οικονομική, βιομηχανική και τεχνική-επιστημονική συνεργασία και των συνεδριάσεων των ομάδων εργασίας της» με σκοπό την ανάπτυξη των κλαδικών συνεργασιών.

«Θετικά επισημάνθηκε η συμβολή της Ρωσίας ως αξιόπιστου, δοκιμασμένου στο χρόνο προμηθευτή ενεργειακών πηγών στην ελληνική αγορά», σημειώνει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ «εκφράστηκε διάθεση υλοποίησης του πλούσιου προγράμματος του Έτους Ιστορίας Ρωσίας-Ελλάδας, το οποίο διεξάγεται υπό την αιγίδα του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Κατά την τηλεφωνική συνομιλία των υπουργών Εξωτερικών Ν.Δένδια και Σ.Λαβρόφ έγινε «ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων για διεθνή και περιφερειακά προβλήματα» και «συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η εποικοδομητική συνεργασία σε πολυμερή φόρα και στις επαφές μεταξύ των δύο ΥΠΕΞ», καταλήγει το ρωσικό ανακοινωθέν.





