Έγκλημα στον Βόλο: Συνελήφθη ο βαφτισιμιός που έσφαξε τη νονά του

Ο 39χρονος κατακρεούργησε τη νονά του στην κουζίνα του σπιτιού της.



Παραδόθηκε στην Αστυνομία ο δολοφόνος της άτυχης 75χρονης που βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στο σπίτι της στον Βόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πήγε μόνος του στην Αστυνομία.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου και ανακρίνεται για το στυγερό έγκλημα στην οδό Καζανάκι την Πέμπτη το μεσημέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 40χρονος μόλις εμφανίσθηκε στους αστυνομικούς είπε ότι "έχω μετανοιώσει για ό,τι συνέβει και δεν ξέρω, δεν κατάλαβα πως έφθασα σε αυτό το σημείο να σκοτώσω την νονά μου. Δεν είμαι δολοφόνος. Έφταιγε η κακιά στιγμή. Παραδίδομαι σε εσάς και ας πληρώσω για το κακό που έκανα...".

Ο 39χρονος κατακρεούργησε τη νονά του στην κουζίνα του σπιτιού της, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν ο γιος της. Τη μαχαίρωσε 42 φορές. Στη συνέχεια τύλιξε με πάπλωμα τη σορό της, την έσυρε σε αποθήκη της πολυκατοικίας όπου διέμενε η άτυχη γυναίκα και την κλείδωσε εκεί.

Φρίκη προκαλούν τα αποτελέσματα της νεκροψίας στην 75χρονη Βολιώτισσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, Λεονταρή Ρουμπίνη, μέτρησε πάνω από 40 μαχαιριές στη σορό της άτυχης γυναίκας, σε όλη την περιοχή του σώματός της από την κοιλιά μέχρι τον λαιμό.

