Κορονοϊός: Ασθενής αρνήθηκε να διασωληνωθεί - Επενέβη ο Εισαγγελέας

Δεύτερο περιστατικό άρνησης διασωλήνωσής στο νοσοκομείο του Βόλου.



Λίγα 24ωρα μετά τον θάνατο ενός 55 χρονου από τον Αλμυρό που υπέγραψε ότι δεν επιθυμεί διασωλήνωση, καταγράφηκε στον Βόλο το δεύτερο περιστατικό άρνησης διασωλήνωσης.

Το απόγευμα της Κυριακής, μία 70χρονη που νοσούσε από κορονοϊό και βρίσκονταν στα Επείγοντα, λιποθύμησε την ώρα της εξέτασης, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Ν. Μαγνησίας Νίκος Χαυτούρας.

Οι γιατροί έκριναν ότι χρήζει άμεσα διασωλήνωσης, η ίδια όμως αρνήθηκε. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας που έδωσε εντολή να προχωρήσει η διαδικασία. Η γυναίκα διασωληνώθηκε και δίνει μάχη να ξεπεράσει τις σοβαρές επιπλοκές του κορονοϊού.

Περιγράφοντας την κατάσταση στο νοσοκομείο ο κ. Χαυτούρας τη χαρακτήρισε εφιαλτική και επισήμανε ότι αν δεν υπάρξει άμεση ενίσχυση με προσωπικό, θα ακολουθήσουν δραματικές στιγμές.

