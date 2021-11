Κόσμος

Γιατρός σκότωσε τα παιδιά του και αυτοκτόνησε

Οικογενειακή τραγωδία που προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό. Το σημείωμα που άφησε ο πατροκτόνος και αυτόχειρας.

Μια μακάβρια είδηση κυριάρχησε μέσα στο Σαββατοκύριακο στα μέσα ενημέρωσης της Σενεγάλης για έναν γιατρό από το Ντακάρ, σε διαδικασία έκδοσης διαζυγίου, ο οποίος φέρεται να δηλητηρίασε τα τρία παιδιά του πριν αυτοκτονήσει μέσα στην κλινική του.

Περιπτώσεις βίας κατά παιδιών, που προκαλούνται από τον χωρισμό των γονέων, σπάνια γίνονται γνωστά στη χώρα αυτή της Δυτικής Αφρικής. Εκτός από τον αποτρόπαιο χαρακτήρα αυτού του περιστατικού, η πράξη του πατέρα και το κοινωνικό υπόβαθρο των γονέων συνέβαλαν στο να κάνουν οι εφημερίδες πρωτοσέλιδο αυτή την υπόθεση.

Ο πατέρας, οδοντίατρος στο επάγγελμα, έκανε μια θανατηφόρα ένεση στα τρία παιδιά του - ένα αγόρι και δύο μικρά κορίτσια- πριν αυτοκτονήσει κόβοντας τις φλέβες του, ανέφεραν οι εφημερίδες.

Εν μέσω διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου, μοιραζόταν την επιμέλεια των παιδιών με τη γυναικολόγο σύζυγό του και έβλεπε τα παιδιά του τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με τα μμε. Το Σάββατο πήγε και πήρε τα παιδιά του από το σπίτι της μητέρας τους πριν βάλει τέλος στη ζωή τους και στη δική του στην κλινική του στο Ντακάρ, τόνισαν εφημερίδες.

Τα πτώματα ανακαλύφθηκαν την Κυριακή και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για νεκροψία, όπως ανέφεραν.

Ερωτηθείς σήμερα, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Μουχάμεντ Γκιεγέ δεν έδωσε λεπτομέρειες για την υπόθεση. «Είμαστε στη φάση της έρευνας. Σε περιπτώσεις ανθρωποκτονιών, ξεκινούμε έρευνα», αρκέστηκε να απαντήσει.

Ο οδοντίατρος άφησε πίσω του ένα δεκασέλιδο σημείωμα αυτοκτονίας που απευθυνόταν στη σύζυγό του, σύμφωνα με τον Τύπο, με ποικίλα μέσα ενημέρωσης να δημοσιεύουν ολόκληρο το σημείωμα.

Ο οδοντίατρος είπε ότι δεν θέλει «απογόνους από έναν γάμο χωρίς αγάπη».

«Μου είπες ότι ‘σκέφτηκες όλα τα πιθανά σενάρια’ προφανώς, υπάρχει ένα που σου ξέφυγε», έγραψε.

Σε ένα δελτίο Τύπου το Συμβούλιο για την τήρηση κανόνων δεοντολογίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς στα μέσα ενημέρωσης κάλεσε τους δημοσιογράφους να «είναι πιο προσεκτικοί» και να διασφαλίζουν «τη συμμόρφωση προς τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας στην επεξεργασία της εικόνας».

Παρόλα αυτά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν τις φωτογραφίες των τριών παιδιών.

