Κόσμος

Νίγηρας: κάηκαν δεκάδες παιδιά από φωτιά σε σχολείο

Τραγωδία σε σχολείο στον Νίγηρα. Κάηκαν δεκάδες παιδιά, ηλικίας 5-6 ετών.

Τουλάχιστον 26 παιδιά ηλικίας 5 και 6 ετών έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε πυρκαγιά που ξέσπασε στο σχολείο όπου φοιτούσαν στο Μαραντί, στον νότιο Νίγηρα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κυβερνήτης της περιφέρειας Τσαϊμπού Αμπουμπακάρ.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 26 θάνατοι, 13 τραυματίες, εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά», είπε ο περιφερειάρχης, διευκρινίζοντας ότι τα μικρά παιδιά ήταν "πρωτάκια", μαθητές της προπαρασκευαστικής τάξης «μεταξύ 5 και 6 ετών».

«Δεν γνωρίζουμε την προέλευση της πυρκαγιάς, έχει ανοίξει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια», πρόσθεσε, ανακοινώνοντας ότι από αύριο, Τρίτη, κηρύχθηκε «τριήμερο πένθος στην περιφέρεια του Μαραντί».

Η φωτιά έπιασε σε αχυροκαλύβες, αίθουσες διδασκαλίας φτιαγμένες από άχυρο και ξύλο.

Τον Απρίλιο, 20 νήπια, ηλικίας 3,4 και 5 ετών, απανθρακώθηκαν σε φωτιά που ξέσπασε μέσα στις τάξεις τους σε συνοικία της Νιαμέι.

Στον Νίγηρα, μια από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο, οι αρχές προκειμένου να καλύψουν τις ελλείψεις σχολικών αιθουσών χτίζουν χιλιάδες υπόστεγα, φτιαγμένα από άχυρα και ξύλα, όπου τα παιδιά κάνουν μάθημα, πολλές φορές καθήμενα στο έδαφος.

Οι πυρκαγιές σε τέτοιες σχολικές αίθουσες, κατασκευασμένες με επισφαλή και πολύ εύφλεκτα υλικά είναι συχνές, αλλά σπάνια προκαλούν θύματα. Ο πρόεδρος της χώρας, Μοχάμεντ Μπαζούμ, υποσχέθηκε πρόσφατα να αντικαταστήσει αυτές τις αίθουσες με μόνιμα κτίρια.

Μετά την πυρκαγιά στην Νιαμέι, «επιστήσαμε την προσοχή των αρχών στον κίνδυνο που ενέχουν αυτές οι αχυροκαλύβες - σχολικές αίθουσες», είπε ο Ισούφου Αρζίκα, γενικός γραμματέας της Ένωσης Δασκάλων του Νίγηρα (SNEN).

«Είναι καλύτερα να γίνονται μαθήματα κάτω από δέντρα παρά σε αχυροκαλύβες που μετατρέπονται σε εύφλεκτους τάφους για τους μαθητές», είπε.

#Niger : A #Maradi, au centre, un incendie a cause la mort de plusieurs eleves dans une #ecole du prescolaire/primaire. Ce drame survient qlq mois apres celui qui a tue une vingtaine d'ecoliers a #Niamey. pic.twitter.com/VYZSWgZ8p9

— Djibril Saidou (@DjibrilSaidou) November 8, 2021

