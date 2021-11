Οικονομία

Eurogroup - Ντόνιαχου: “επίμονος” ο πληθωρισμός, αναμένεται χαλάρωση το 2022

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσαν ο πρόεδρος του Eurogroup και ο Επίτροπος Οικονομίας μετά την συνεδρίαση του Eurogroup.



«Παρά τις προκλήσεις η ανάκαμψη της οικονομίας συνεχίζεται», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου, λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις Βρυξέλλες.

«Η ευρωζώνη έχει καλή δυναμική ανάκαμψης, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό το επιτυχημένο πρόγραμμα εμβολίων καθώς και την έγκαιρη και αποτελεσματική πολιτική μας απάντηση», τόνισε ο Π. Ντόναχιου, επισημαίνοντας ότι για τρία συνεχόμενα τρίμηνα η ανάπτυξη στην ευρωζώνη έχει επιστρέψει σε επίπεδα πριν την πανδημία. Ο ίδιος σημείωσε, ωστόσο, ότι η πανδημία παραμένει πρόκληση για τα συστήματα υγείας, καθώς οι λοιμώξεις αυξάνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σημείωσε, επίσης, ότι ο πληθωρισμός, λόγω της αύξησης των τιμών στην ενέργεια είναι λίγο πιο «επίμονος» από ό,τι αναμενόταν, αλλά αναμένεται χαλάρωση εντός του 2022.

Σχετικά με τη συζήτηση για την οικονομική διακυβέρνηση, ο Π. Ντόναχιου είπε ότι όλοι συμφώνησαν στη σημασία ενός αποτελεσματικού πλαισίου, καθώς και στην ανάγκη να βρεθεί ισορροπία μεταξύ της προώθησης επενδύσεων φιλικών προς την ανάπτυξη και βιώσιμων δημοσιοοικονομικών στοιχείων. Οι υπουργοί Οικονομικών θα επανέλθουν σε αυτή τη συζήτηση τους επόμενους μήνες.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι συμφώνησε ότι η ανάπτυξη είναι «ισχυρή» στην ΕΕ, καθώς και το επίπεδο εμπιστοσύνης τα τελευταία δύο τρίμηνα. Τόνισε, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Eurogroup, πολλοί υπουργοί υπογράμμισαν το σημαντικό ρόλο της άμεσης απάντησης που δόθηκε για την ανάκαμψη από την πανδημία, μιας απάντησης ισχυρής και συμπληρωματικής μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών μέτρων. «Παράλληλα, συζητήθηκαν οι κίνδυνοι, όπως η πανδημία και ο πληθωρισμός και έγινε σαφές ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση», είπε ο Π. Τζεντιλόνι, σημειώνοντας ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις οικονομικές της προβλέψεις σε λίγες ημέρες.

Σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση, ο Π. Τζεντιλόνι είπε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε πρώτον, στο πώς μπορούν να διευκολυνθούν οι επενδύσεις που χρειάζονται οι χώρες της ΕΕ. Όπως είπε, εκτιμάται ότι η πρόσθετη ανάγκη για επενδύσεις για την πράσινη μετάβαση είναι 520 δισεκ. ευρώ ετησίως, για τα επόμενα 10 χρόνια. Δεύτερον, πώς μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη μείωση του δημόσιου χρέους χωρίς να ανακοπεί η ανάκαμψη. Πώς, δηλαδή, θα βρεθεί η ισορροπία μεταξύ της μείωσης του χρέους και της ανάγκης να στηριχθεί η σταθερή ανάπτυξη. Τρίτον, πώς να κάνουμε το πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης πιο απλό, πώς να βελτιωθεί το πλαίσιο για τον εντοπισμό και τη διόρθωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην ευρωζώνη.

Σύμφωνα με τον Π. Τζεντιλόνι, η επίτευξη συναίνεσης για το δημοσιονομικό και οικονομικό πλαίσιο στη μετά τον κορονοϊό εποχή είναι κρίσιμη για το μέλλον του ευρώ αλλά και για την ΕΕ συνολικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα: Χειροπέδες σε διακινητές σκληρών ναρκωτικών

Θεοδωρικάκος: οι πυροσβέστες φορούν το εθνόσημο και πρέπει να τηρούν τον νόμο

Ληστεία μετά φόνου στη Θεσσαλονίκη: Θρήνος στην κηδεία του 44χρονου