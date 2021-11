Πολιτισμός

Άλεκ Μπάλντουιν: Αστυνομικοί να εποπτεύουν τα πλατό

Να εποπτεύονται τα γυρίσματα από αστυνομικούς ζητεί ο ηθοποιός μετά την τραγωδία που σημειώθηκε πρόσφατα.

Καθώς το Χόλιγουντ εξετάζει νέα μέτρα ασφαλείας μετά τον θανατηφόρο πυροβολισμό της Χάλινα Χάτσινς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Rust, ο ηθοποιός Άλεκ Μπόλντουιν δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει ότι οι κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές πρέπει να προσλαμβάνουν αστυνομικούς για να εποπτεύουν την ασφάλεια των όπλων στα πλατό.

Στις 21 Οκτωβρίου σε μια πρόβα μιας σκηνής αυτής της ταινίας γουέστερν στο Νέο Μεξικό, η διευθύντρια φωτογραφίας Χάλινα Χάτσινς τραυματίστηκε θανάσιμα όταν ο Μπόλντουιν πυροβόλησε με ένα όπλο που του το έδωσαν με τη διαβεβαίωση ότι ήταν «νεκρό» –δηλαδή ασφαλές. Εντούτοις το όπλο περιείχε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους μια αληθινή σφαίρα.

Οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν πώς μια πραγματική σφαίρα βρέθηκε στο όπλο που δόθηκε στον Μπόλντουιν. Δικηγόροι της υπαλλήλου που ήταν υπεύθυνη για τα όπλα στην ταινία αυτή, και επέβλεπε τα όπλα στα γυρίσματα, είπαν ότι εκείνη πίστευε ότι το είχε γεμίσει με άσφαιρα.

Μετά το τραγικό περιστατικό, παραγωγοί και μέλη ομάδων παραγωγής σταθμίζουν αν πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα για να αποφευχθεί μια παρόμοια τραγωδία στο μέλλον. Ο Μπόλντουιν είπε ότι πιστεύει ότι οι παραγωγές πρέπει να προσλαμβάνουν αστυνομικούς για να εξασφαλιστεί ότι τα όπλα που χρησιμοποιούνται στα γυρίσματα είναι ασφαλή.

«Κάθε κινηματογραφική/τηλεοπτική παραγωγή που χρησιμοποιεί όπλα, ψεύτικα ή άλλα, θα πρέπει να έχει έναν αστυνομικό στο πλατό, που θα προσλαμβάνεται από την εταιρεία παραγωγής με συγκεκριμένο ρόλο την επίβλεψη της ασφάλειας των όπλων», έγραψε ο Μπόλντουιν στο Twitter.

Άλλοι έχουν ζητήσει την απαγόρευση πραγματικών όπλων από κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πλατό. Ο Αμερικανός πρωταγωνιστής Ντουέιν Τζόνσον, γνωστός με το προσωνύμιο "The Rock", δεσμεύτηκε την περασμένη εβδομάδα να μην χρησιμοποιεί πλέον πραγματικά πυροβόλα όπλα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στις ταινίες του, μετά τον θανατηφόρο συμβάν στα γυρίσματα της ταινίας Rust.

