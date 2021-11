Κόσμος

Πολωνία: “Πόλεμος” με “όπλο” τους μετανάστες από τη Λευκορωσία (εικόνες)

Χαώδης η κατάσταση στα σύνορα Πολωνίας – Λευκορωσίας και στη «μέση» οι μετανάστες. Παρεμβάσεις από Βρυξέλλες και ΗΠΑ και αντιδράσεις από την Πολωνία.

Εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες μετανάστες κατέκλυσαν τα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία τη Δευτέρα, επιχειρώντας να κόψουν τα σύρματα του φράχτη και να περάσουν μέσα στη χώρα.

Πρόκειται για την κορύφωση μιας κρίσης που κρατά μήνες στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, η οποία και προκάλεσε κύμα αντιδράσεων.

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας δήλωσε ότι αναχαιτίστηκε η «παράνομη εισβολή» και πως «η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ενώ τα ΜΜΕ της Λευκορωσίας μετέδιδαν εικόνες ανθρώπων σε έξαλλη κατάσταση, να κόβουν τα σύρματα με ό,τι βρίσκουν μπροστά τους και να προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα, ενώ ελικόπτερα της Αστυνομίας τους επέβλεπαν από πάνω.

Οι Πολωνοί κατηγορούν τον Πρόεδρος της Λευκορωσίας, Λουκασέκνο ότι οι πράξεις του αποσταθεροποιούν την Πολωνία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προκαλώντας πίεση για να ακυρώσουν τις κυρώσεις στο Μινσκ, οι οποίες επιβλήθηκαν στη χώρα μετά τις ογκώδεις διαδηλώσεις.

Αν και ο εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης έκανε λόγο για 3000 με 4000 άτομα στα σύνορα Πολωνίας – Λευκορωσίας, ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.

Δημοσιογράφοι έχουν περιορισμένη έως καθόλου πρόσβαση στο σημείο, αφού από πλευράς Λευκορωσίας η χώρα είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και στην Πολωνία έχουν αποκλειστεί από τα σύνορα, όπως και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας πάνω από 12.000 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στα σύνορα, ενώ σε ετοιμότητα είναι και εθελοντές.

Φον Ντερ Λάιεν: απαράδεκτη η εργαλοιοποίηση μεταναστών από τη Λευκορωσία

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε σε γραπτή δήλωσή της, η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν την εργαλειοποίηση μεταναστών για πολιτικούς σκοπούς από τη Λευκορωσία. Παράλληλα, σημείωσε ότι τις επόμενες ημέρες ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς «σε συντονισμό με τον Ύπατο Εκπρόσωπο Μπορέλ, θα ταξιδέψει στις κύριες χώρες προέλευσης και διέλευσης για να διασφαλίσει ότι θα ενεργήσουν για να αποτρέψουν τους υπηκόους τους από το να πέσουν στην παγίδα που έχουν στήσει οι αρχές της Λευκορωσίας». Πιο συγκεκριμένα, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν αναφέρει στη δήλωσή της:

«Η Λευκορωσία πρέπει να σταματήσει να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων.

Η εργαλειοποίηση των μεταναστών για πολιτικούς σκοπούς από τη Λευκορωσία είναι απαράδεκτη.

Οι αρχές της Λευκορωσίας πρέπει να κατανοήσουν ότι η πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτόν τον τρόπο μέσω μιας κυνικής εργαλειοποίησης των μεταναστών δεν θα τις βοηθήσει να επιτύχουν τους σκοπούς τους.

Μίλησα με τον Πρωθυπουργό της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι, την Πρωθυπουργό της Λιθουανίας Ινγκρίντα Σιμονίτε και τον Πρωθυπουργό της Λετονίας 'Αρτουρς Κάρινς Κρισγιάνις για να εκφράσω την αλληλεγγύη της ΕΕ και να συζητήσω μαζί τους τα μέτρα που μπορεί να λάβει η ΕΕ για να τους στηρίξει στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν αυτήν την κρίση.

Καλώ τα κράτη μέλη να εγκρίνουν επιτέλους το διευρυμένο καθεστώς κυρώσεων στις αρχές της Λευκορωσίας που είναι υπεύθυνες για αυτήν την υβριδική επίθεση.

Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς, σε συντονισμό με τον Ύπατο Εκπρόσωπο Μπορέλ, θα ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες στις κύριες χώρες προέλευσης και διέλευσης για να διασφαλίσει ότι θα ενεργήσουν για να αποτρέψουν τους υπηκόους τους από το να πέσουν στην παγίδα που έχουν στήσει οι αρχές της Λευκορωσίας.

Η ΕΕ θα διερευνήσει ειδικότερα τον τρόπο επιβολής κυρώσεων, μεταξύ άλλων μέσω της μαύρης λίστας, αεροπορικών εταιρειών τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ανθρώπων.

Τέλος, η Επιτροπή θα διερευνήσει με τον ΟΗΕ και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του πώς να αποτρέψει την εκδήλωση ανθρωπιστικής κρίσης και να διασφαλίσει ότι οι μετανάστες μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στη χώρα καταγωγής τους, με την υποστήριξη των εθνικών τους αρχών».

ΗΠΑ: Καταδίκη για την πολιτική εκμετάλλευση από τη Λευκορωσία

Η Ουάσινγκτον κάλεσε τη Λευκορωσία να σταματήσει να «χειραγωγεί» τη ροή μεταναστών προς την Ευρώπη, με το Μινσκ να κατηγορείται ότι ωθεί μετανάστες στα σύνορα με την Πολωνία.

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν σθεναρά την πολιτική εκμετάλλευση και χειραγώγηση ευάλωτων ανθρώπων από το καθεστώς του (Αλέξαντερ) Λουκασένκο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις.

«Όσο το καθεστώς και η Λευκορωσία αρνούνται να σεβαστούν τις διεθνείς του υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια της Ευρώπης και συνεχίζουν να καταπιέζουν και να κακομεταχειρίζονται ανθρώπους που δεν επιδιώκουν τίποτα άλλο από το να ζήσουν ελεύθερο. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τον Λουκασένκο και δεν θα μειώσουμε τις εκκλήσεις μας για λογοδοσία», συμπλήρωσε.

