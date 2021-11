Οικονομία

Κατάθεση πινακίδων ΙΧ: Ψηφιακά η διαδικασία

«Τσουχτερά» πρόστιμα για όσους καταθέσουν ηλεκτρονικά τις πινακίδες, αλλά κινούν παράνομα το όχημα τους.

Εν αναμονή της ανάρτησης των νέων τελών κυκλοφορίας, όσοι ιδιοκτήτες θέλουν να καταθέσουν τις πινακίδες των οχημάτων τους μπορούν να το κάνουν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ myCAR. Οι κάτοχοι των οχημάτων, όπως και πέρυσι, δεν χρειάζεται να πάνε στις εφορίες για να καταθέσουν τις πινακίδες του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας τους. Αρκούν μερικά κλικ για να το θέσουν σε καθεστώς ακινησίας. Οι κάτοχοι των αυτοκινήτων που θέλουν να καταθέσουν τις πινακίδες τους θα χρειαστεί να τις αφαιρέσουν και να τις κρατήσουν στο σπίτι τους.

Αν σε περίπτωση ελέγχου διαπιστωθεί ότι κάποιος κάτοχος έχει καταθέσει τις πινακίδες ηλεκτρονικά και το όχημα κινείται παράνομα, τότε το πρόστιμο ανέρχεται σε 10.000 ευρώ με πρόσθετη καταβολή ποσού ίσου με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Μάλιστα σε περίπτωση υποτροπής τότε το πρόστιμο αυξάνεται σε 30.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος για 3 χρόνια.

Η διαδικασία

Τα βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι απλά. Οι κάτοχοι των οχημάτων, μέσω του υπολογιστή θα μπαίνουν στην πλατφόρμα. Aφού πληκτρολογήσετε mycar.aade.gov.gr και περάσουν του κωδικούς TAXISnet :

επιλέγετε ή καταχωρείτε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που επιθυμείτε να θέσετε σε ψηφιακή ακινησία.

καταχωρείτε τον Τ.Κ. της περιοχής, την οδό και τον αριθμό.

δηλώνετε υπεύθυνα το χώρο στάθμευσης, ο οποίος πρέπει να είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος.

υποβάλετε την αίτησή σας και εάν είστε μοναδικός ιδιοκτήτης το σύστημα σας δίνει αριθμό αίτησης και σας ενημερώνει ότι το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία.

Στην περίπτωση που υπάρχουν συνιδιοκτήτες, ενημερώνονται για το αίτημα, το οποίο θα πρέπει να εγκρίνουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Αν ο ιδιοκτήτης κατέχει περισσότερα από δύο οχήματα, θα πρέπει να επιλέξει τον αριθμό κυκλοφορίας για το οποίο επιθυμεί να καταθέσει τις πινακίδες.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση, που ο κάτοχος του oχήματος που έχει τεθεί σε ακινησία επιθυμεί να το θέσει σε κυκλοφορία.

Η ακινησία δηλώνεται στην αρμόδια ΔΟΥ στις περιπτώσεις:

(α) Κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος

(β) Κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό

(γ) Μεταβίβασης του οχήματος η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί

(δ) Κατάσχεσης του οχήματος από δημόσια αρχή με τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού

(ε) Αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από δημόσια αρχή

(στ) Παράδοσης στις εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) με σκοπό την οριστική διαγραφή του με ανακύκλωση

(ζ) Ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας

(η) Πλειστηριασμού του οχήματος

(θ) Αποξένωσης του ιδιοκτήτη ή κατόχου από το όχημα, όπως στην περίπτωση περισυλλογής του από το Δήμο ως εγκαταλελειμμένου

(ι) Κάθε άλλη περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δεν έχει στην κατοχή του είτε το όχημα είτε τα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδες).

