Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: Φωτιά σε λεωφορείο γεμάτο φοιτητές (βίντεο)

Ατύχημα σε λεωφορείο που μετέφερε φοιτητές στην πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου.

Στις φλόγες τυλίχθηκε λεωφορείο που μετέφερε φοιτητές από τον Πειραιά προς την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Το λεωφορείο Ε90 γέμισε καπνούς, και ξέσπασε φωτιά, όμως οι φοιτητές που επέβαιναν βγήκαν εγκαίρως έξω, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

