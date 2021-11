Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Ποτέ δεν υπήρξε εξωσυζυγική σχέση

Ο καθ' ομολογία δολοφόνος της Καρολάιν "σπάει"¨την σιωπή του, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό".



Ο καθ ομολογίαν δολοφόνος Μπάμπης Αναγνωστόπουλος που σκότωσε την σύζυγό του Καρολάιν μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά σπάει την σιωπή του, μιλώντας αποκλειστικά στο «Πρωινό».

Μεταξύ άλλων ο πιλότος είπε ότι μελετά την δικογραφία και περιμένει την απόφαση της δίκης.

Μιλώντας για την φωτογραφία στο εξώφυλλο του βιβλίου με τίτλο "Θανατική ποινή ή σωφρονιστική πολιτική;" του Θανάση Διαμαντόπουλου στο εξώφυλλο του οποίου βρίσκεται από τη μία ο "Δράκος του Σέιχ Σου", Αριστείδης Παγκρατίδης και από την άλλη ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο ίδιος ανέφερε ότι θέλει να αφαιρεθεί η φωτογραφία του για να μην επηρεάζεται η οικογένειά του.

Τέλος για τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για εξωσυζυγική σχέση του ίδιου κατά την διάρκεια του γάμου του με την Καρολάιν, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, το διαψεύδει λέγοντας ότι «ποτέ δεν υπήρξε εξωσυζυγική σχέση».

Αναλυτικά ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είπε στο "Πρωινό":

«Μελετώ την δικογραφία, περιμένω την εξέλιξη της υπόθεσης και τον προσδιορισμό της δίκης. Σχετικά με την φωτογραφία μου στο βιβλίο: εφόσον ο εκδοτικός οίκος ολοκληρώσει την απόσυρση της φωτογραφίας μου θα είμαι ικανοποιημένος, καθώς το μόνο που θέλω είναι να μην επηρεάζεται η οικογένειά μου. Ως προς το ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με τα τελευταία δημοσιεύματα δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Όσο για αυτά που ακούστηκαν για παράλληλη σχέση: ποτέ δεν υπήρξε εξωσυζυγική σχέση. Δεν υπήρξε τίποτα που να επηρεάζει την οικογένειά μου».

