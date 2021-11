Κοινωνία

Προπονητής τένις: Συγγενής του μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις καταγγελίες αποπλάνησης ανηλίκων

Σοκ έχουν προκαλέσει η καταγγελίες για την δράση του προπονητή τένις, ο οποίος σήμερα οδηγείται στον ανακριτή. Αποκλειστικά στο "Πρωινό" μίλησε συγγενής του.



Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 35χρονος προπονητής τένις, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση δυο ανήλικων αθλητριών του, το 2015 και το 2020 όταν ήταν 14 και 15 ετών αντίστοιχα.

Ο προπονητής συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη και από τότε κρατείται στην ΓΑΔΑ, με τους γονείς των παιδιών που έκαναν καταγγελία στην Αστυνομία να ζητούν την παραδειγματική του τιμωρία και τον ίδιο να περιγράφει τα γεγονότα από τη δική του πλευρά, λέγοντας πως δεν έχει κάνει τίποτα.

Συγγενής του προπονητή Στο «Πρωινό», ωστόσο, πως όσα ακούγονται αποκλείεται να είναι αλήθεια.

Συγκεκριμένα είπε:

«Έχω μείνει άφωνος με αυτά που έχω ακούσει. Δεν υπάρχει δόση αλήθειας ούτε μια στο εκατομμύριο! Είναι ωραίος στην εμφάνιση και μπορεί να άρεσε σε κάποια κοπέλα, να μην ήθελε εκείνος και να έχει φτάσει το πράγμα εδώ. Τον γνωρίζω πολύ καλά και είναι πολύ σεβαστικό παιδί. Αποκλείεται να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Είναι χρόνια σε αυτό το χώρο και γονείς του εμπιστεύονται τα παιδιά τους, όπως θα του εμπιστευόμουν κι εγώ το δικό μου άφοβα».

